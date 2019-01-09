雖然外界質疑多 庫克強調蘋果生態從未如此健康

近幾個月以來，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 由市場的寵兒，淪落到被眾多投資人嫌棄，人們批評新款 iPhone 又貴又缺乏創新。不過蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二 (8 日) 接受專訪時強調，蘋果的生態從未如目前這麼強勁。

庫克接受《CNBC》Jim Cramer 專訪時強調，蘋果不斷增長的設備和服務生態系統，被華爾街唱空者低估了。

根據 FactSet，華爾街分析師給予蘋果「買進」評級的比例，目前剩僅 49%，是 2005 年以來最低。蘋果股價則是從去年 10 月 3 日的峰值下挫約 3 分之 1，在蘋果近日提出財測預警後，又遭一波無情拋售。

庫克說，市場反應不會讓他驚訝，市場總是對短期內過度情緒反應。庫克強調，他們雖然會仔細研究這些，但考慮公司的長期狀況，「它從未如此好過」。「產品線從未如此良好，生態系統從未如此強大，這些服務還在大幅增長」。

庫克表示，他一次又一次聽到人們唱空，從 2001 年、2005 年，之後在 07 年、08 年、10 年、12 年和 13 年都聽過，這些人重覆一樣的論調。

庫克強調，以他個人的「誠實觀點」，蘋果公司有一種創新文化，加上令人難以置信的快樂，而忠誠客戶、與良性生態系統相結合，可能都被低估了。

投資人質疑 iPhone XR 銷售放緩，庫克表示，事實是，從蘋果開始銷售 XR 以來，這就是所有產品中最受歡迎的一款，每天都是。當然，他希望賣得更多，目前也在努力解決這個問題。