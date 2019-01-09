庫克再批高通授權政策 稱雙方目前未談和解

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 執行長 Tim Cook 週二 (8 日) 接受《CNBC》Jim Cramer 專訪，宣傳蘋果當前發展的生態系統。對於與高通 (Qualcomm) 的法律訴訟，他表示，目前幾乎沒有和解的可能。

庫克指出，蘋果與高通的關鍵問題在於，高通的政策是「沒有授權就沒有晶片」，「我們認為這是非法的」。此外，庫克表示，高通有義務在公平、合理和非歧視的基礎上，提供其組合專利，但是高通不這麼做，同時收費過高。

兩家公司已經開始多年的訴訟，蘋果指責高通專利許可方式不公平，高通指控蘋果侵犯專利，還在中國及德國提出禁售 iPhone 的請求，並獲得法院同意。

庫克還對高通採取的行銷方式提出質疑。據《紐約時報》11 月的報導，高通公司聘請 Definers 公關公司撰寫和傳播關於蘋果的虛假故事，以混淆媒體報導。庫克說：「支付某人寫假新聞然後大肆宣傳，這逾越了企業的底線，不是事情應有的運作方式。」

外界認為，高通「以戰逼和」的策略有望奏效，庫克則表示，自去年第 3 季之後，蘋果就沒有再與高通進行任何和解討論，因此他不清楚外界為何如此猜測。

高通並未回覆媒體評論請求。

蘋果股價週二上漲 1.91%，收 150.75 美元，自去年 10 月 3 日峰值後，股價已下挫約 3 分之 1。