中美能否達成協議？蘋果庫克：我有即時消息 我超放心 

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二受訪時表示，他對於中美貿易談判的前景「非常放心」。

《CNBC》的 Jim Cramer 週二訪問了蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，庫克聲稱，中國出現貿易相關的經濟疲弱，但這是「暫時的」，中美兩國達成協議才是彼此「最佳利益」。

庫克表示，「這是一個非常複雜的貿易協議，而且需要更新，但就如我先前所說，我非常樂觀認為這會發生 (即雙方達成協議)。這顯然不會只對我們有利，坦白說，我認為對全球普遍來說更是大利多。全球需要強勁的中美經濟，這樣全球經濟才能維持強勁。」

根據美方貿易代表團成員說法，今日中美在北京進行第三日的貿易談判。

主持人 Cramer 訪談後表示，「我覺得庫克幾乎是在說，我們可望與中國取得真正的突破。他的說法相當鼓舞人心，而且他聲稱自己的資訊是近日資訊。」

庫克和美國總統川普交情好壞摻半，但在川普上任後，雙方一直固定一段時間就會面。

根據 Cramer，庫克稱「我的資訊基本上就是即時的」，且庫克對於中美達成協議感覺「好多了」，「庫克甚至比我還要樂觀多了。」

然而，庫克上週以中美貿易緊張加速中國經濟放緩為由，下修第一季財測。

Cramer 主張，如果中美達成貿易協議，對蘋果股價將是利多。「這將會是大突破，也會讓大眾覺得，應該要趁蘋果目前低價趕緊進場。我認為庫克的說法是真的利多，而且讓我覺得蘋果股價現在正形成底部了。」

庫克也認為，蘋果越來越壯大的設備和服務生態系統「恐怕遭華爾街反對者低估了。」