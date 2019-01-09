〈CES大展〉CES第2天亮點：曲面螢幕、中國電動車、麩質麵包

拉斯維加斯消費電子展 CES 進入第 2 天，CES 活動將由 1 月 8 日 (週二) 舉行至 1 月 11 日 (週五)。以下是一些重要亮點：

曲面 OLED 電視

LG (066570-KR) 在這次大會中扮演了魔術師的角色。只需按一下按鈕，65 英吋 4K Signature OLED TV R 就可以在光滑的鋁盒內上下滾動。

同時該螢幕支持所有主要的 HDR 標準、提供出色的對比度、並在其基座內部設置 100 瓦音響系統。

新特斯拉競爭者 Byton

今年汽車的最大亮點之一來自中國電動汽車廠 Byton，也是特斯拉 (TSLA-US) 的競爭者。

更新的 Byton M-Byte 不僅提供了去年看到的 48 英吋儀表板巨型觸控螢幕，在方向盤中添加了另一個螢幕，而在中控台中又添加了第 3 個螢幕。

方向盤中的顯示屏既可以作為獨立顯示器，也可以作為儀表板顯示屏的巨型觸摸板。這款車也有上市的企圖心，預計 M-Byte 今年底會於中國上市，並在 2020 年登入美國市場。

圖：byton

蘋果開放 AirPlay 2

蘋果今年並未上 CES 展會，但仍然引發話題，三星 (005930-KR)、LG、和 Vizio 都宣布蘋果公司的 AirPlay 2 媒體播放技術，將通過他們的智慧電視共同推出。這對蘋果公司來說是一個巨大的變化，因蘋果公司通常不會將自己的專有技術開放。

同時，三星電視正在推出 iTunes，表示蘋果使用者也可以開始在不購入蘋果硬體的當下，使用其軟體。而蘋果即將推出的串流媒體服務似乎也是要走這個模式。

華為 MateBook 13 為真正的 MacBook Air 殺手？

雖然受美中貿易戰影響，華為近期遭到全球的排斥，但還是會挑戰蘋果 MacBook Air 的 1199 美元售價及其 Y 系列英特爾 (INTC-US) CPU。

華為的 MateBook 13 售價為 999 美元起，包含英特爾 Whiskey Lake U 系列晶片，可提供更多火力。此外，MateBook 13 的鍵盤比 Air 的鍵盤更舒適，因為它的鍵具有明顯更高的垂直行程，所以實際上感覺上下移動的幅度更大。

圖：liliputing

折疊手機

三星即將推出的可折疊 Galaxy F 傳聞不斷，然而 Royole 企業推出的 FlexPai 手機在 CES 卻是貨真價實。此平板電腦可折疊成手機。

CES 展會上也顯示，此產品非研發階段，而是實際可操作的實體完成品，可開啟應用程式及拍照功能等。

圖：tomsguide

麵包機 BreadBot

BreadBot 是一個執行一項非常簡單任務的機器: 製作麵包。來自 Wilkinson 烘焙公司的 BreadBot 可將原料變成新鮮出爐的麵包，而時間長達約一個半小時​​。

似乎此機器應未來有 B2B 的潛力，有望出現在未來的生鮮雜貨店裡。此機器將在全美國各地的市場進行測試。BreadBot 也擁有將奶油塗上麵包的功能。

超廉價三星筆記本電腦

三星推出了超廉價筆記本電腦 Flash，售價約 349 美元。此電腦擁有 Full HD 螢幕、指紋感應器、和 USB Type-C、及塑膠外殼。

圖：三星

認識寵物的餵食器

Mookkie 寵物碗使用相機和 AI 來確保寵物不會多次竊取食物份量。只需拍幾張寵物照片，用 Mookkie 應用程式上傳，及記得補貨，Mookkie 就會識別寵物，及給予分配食物時間。

如果用戶擁有許多寵物，它將支持多面孔辨識。用戶也可透過 App 來了解更多關於寵物的飲食習慣，及進食頻率。

圖：designboom

人需果腹

會展上不免有飢餓的技術人員。Impossible Foods 在拉斯維加斯的 CES 中間悄悄的推出了這款新的無麩質 2.0 漢堡。它將於週二正式取代舊版本。

於 2011 年創立的 Impossible Foods 希望以植物基底打造未達如同牛肉的「牛肉」或「素食」。

在量產方面，它將在美國各地的十幾家高端餐廳推出，然後於 2 月份初推出至所有 Impossible Foods 合作夥伴餐廳。該公司計劃在今年年底前在生鮮雜貨店出售「碎牛肉」。售價預計將與美國農業部 USDA 優質碎牛肉價格大致相同。