12月市場巨震之際 投資者創紀錄規模逃離股債基金

12 月美股巨震之際，投資者正以創紀錄的規模逃離美股和公司債基金。

根據 TrimTabs 投資研究機構的數據，12 月，投資美股美債的共同基金資金流出達到創紀錄的 1520 億美元。過去兩周內，美股 ETF 基金流出了 71 億美元，為 2018 年 7 月以來，首次連續兩周出現資金凈流出。

周一，TrimTabs 流動性研究主管 David Santschi 在一份報告中表示，「對美股 ETF 的需求一直在減少。美股流動性前景仍然悲觀。我們的指標在短期內保持中性，而在中期內則完全看跌。」

美股 12 月創下自大蕭條以來最差 12 月表現。2018 年全年，美股則創下金融危機以來最差年度表現。2018 年，標普 500 指數和道指分別下跌 6.2% 和 5.6%。聯準會升息，川普的推文以及全球貿易緊張局勢都令投資者對風險資產的需求下降。

儘管美股在新的一年裡有所恢復，但美股前景依然暗淡。TrimTabs 需求指數，通過對基金流量和情緒變量的中期時間進行回歸分析，對美股連續 13 個交易日看跌。

TrimTabs 表示，儘管去年美國公司計劃庫藏股價值 1.34 兆美元的股票，略低於 2015 年創紀錄的 1.46 兆美元；其中僅 12 月美國公司就宣布庫藏股 918 億美元，規模創半年來最高，但是效果微乎其微。12 月標普 500 指數下跌 6.2%，道指下跌 8.6%。

周一，午盤時美股三大指數強勢走高，道指漲 200 點，盤初曾跌逾百點；標普 500 指數漲 1%，盤初也一度轉跌；納指漲 1.5%，漲 100 點。

華爾街見聞此前文章提到，摩根大通分析師撰文 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，通過比較現階段美股下跌幅度和歷次衰退中標普的平均跌幅，美國股票市場的定價暗示美國經濟未來 12 個月有 60% 的機率陷入衰退。

而六度唱多美股的摩根大通策略師 Marko Kolanovic 也終於承認錯誤，「12 月證明了我們認為市場年底會反彈、全年仍然上漲的判斷錯了。」 「過去一個月，股市投資者的信心幾乎完全崩潰。」 但他仍然在看多美股，認為養老金買入、散戶離場是買入信號。