中國外匯存底持續回溫 人民幣短期止貶回穩

根據昨日中國國家外匯管理局公布的資料顯示，截至 2018 年 12 月底，中國外匯存底規模為 3.07 兆美元，比 11 月份上升 110 億美元，漲幅為 0.4%。這是中國外匯存底在 7 月份連續 3 個月下滑後，自 11 月開始連續第二個月回升。

而中國外匯存底的兩個月走揚，或許暗示著中國人行基本上沒有透過外匯存底干預匯率。所以本質來說，市場認同短線上人民幣貶值壓力已有所減輕。

而人民幣成功守住「7」的關卡，有效提振投資人對人民幣的信心。相對其他新興市場國際貨幣，人民幣匯率的底線十分堅固，已經帶給市場牢不可破的想法。

不過從金融市場歷史來看，事事無絕對，如果市場真的都認同「7」這個關卡不會貶破，一旦出現意外的黑天鵝 (如中美貿易談判有出乎預期重大利空) 後，隨之而來的失望氣氛將可能會讓人民幣出現大幅度的動盪。



從 2018 年全年來看，整體中國外匯存底是下滑，這反映去年人民幣在下半年出現較重的貶值壓力。而近兩個月外匯存底小幅回溫的主要原因，首先是美元近期相對走弱，因美國經濟數據開始有轉弱的跡象，加上市場猜測今年 FED 升息步伐放緩的可能性增加。

其次是全球債券特別是美債殖利率下滑，意味美債價格上漲，對外匯存底資產價值產生正面的推升作用。

而中國外匯存底連續兩個月回升，為未來中國人行寬鬆的貨幣政策創造出操作空間。短期內中國外匯存底回穩會抵消一部份中國人行降準將導致人民幣貶值的負面因素，但以目前局勢來看，中長期人民幣匯率仍有很大的機率維持穩定。

總體來看，美元走勢對於中國人行是否干預匯市仍然非常重要。上周全球股、債、匯各個市場都出現較大的波動，但是美元指數仍然保持在 96-97 的震盪區間，預計短期美元仍繼續呈現震盪格局。不過，美元指數在去年 12 月份的略微走貶對於人民幣的壓力相對減輕，這也將使中國貨幣政策有更強的獨立性。