〈每日外資外匯觀點〉高盛建議做空美元 目標價93

美國聯準會主席鮑威爾的鴿派言論和疲軟的美國經濟數據使得美元指數週一 (7 日) 持續承受壓力，國際頂級投行高盛最新的做空言論也衝擊美元走軟，市場關注美國總統川普週二 (8 日) 晚上將發表的緊急講話，並猜測可能宣布進入國家緊急狀況，果若如此，恐怕將再度衝擊市場。

瑞信 (Credit Suisse) 外匯策略全球負責人 Shahab Jalinoos 指出，鮑威爾上周五的談話，顯然關切市場對未來經濟成長的擔憂，並透露必要時政策調整的潛在靈活性，雖不利於美元，但對美國股市來說則是利多。

週一 (7 日) 公布的 12 月份 ISM 非製造業 PMI 降至 57.6，跌至五個月低位，同時也讓美元指數進一步受到衝擊。

高盛發布的報告中指出，鮑爾上週五 (4 日) 的談話提高了聯準會暫停升息的可能性，若結合 12 月總體較為疲軟的美國數據，強調依賴數據作決策的聯準會將會為美元進一步下跌創造出空間，因此，建議做空美元指數，目標價 93.00，停損則設在 97.50。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱日聯銀行 (MUFG) 在報告中指出，對今年的美元走勢將維持結構性看空，預期美元指數將回吐 2018 年部分漲幅，未來一年內貶值 6.3%。

MUFG 分析師表示，根據 2018 年美元週期性的表現顯示，美元今年將會貶值，因各國貨幣政策將轉為逐漸趨同，同時金融市場流動性顯著收緊以及美國總統川普貿易政策對美國經濟的滯後影響將會開始發揮作用，則會令聯準會升息步伐放緩。

富國銀行則力挺美元，認為在短期內，仍然脆弱的風險環境應該會支撐日圓和瑞士法郎的走勢，但美元依然未顯露明顯弱勢，而且儘管市場多頭部位偏高，但美元仍具有吸引力，而且須注意的是，由於美國政府部分關閉，IMM 數據自 12 月中旬以來尚未公布，經濟數據或許仍具支撐力道。

不過，富國銀行也提醒，如果美國的實質利率進一步持續下降，加上在貿易衝突的干擾下，美元的漲勢可能會見頂。