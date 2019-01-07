〈每日外資外匯觀點〉聯準會轉鴿？提供美元「鮑爾式看跌期權」進場點

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週五發表談話，表示聯準會正在考慮經濟狀況做出相應調整，市場解讀為釋出鴿派訊息，美元指數一度從非農出爐後觸及的高點 96.63 迅速回落近 60 點，來到 96.04，週一進一步跌破 96 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Forexlive.com 高級外匯策略師 Adam Button 表示，鮑爾的言論是他對前景的一個顯著轉變，「迅速」(quickly) 這個詞尤其引人注目，這是一種鴿派轉變，基本上是在提供美元「鮑爾式的看跌期權」。

鮑爾並表示，如果數據顯示縮表計劃正在損害美國經濟增長，聯準會將毫不猶豫地「做出改變」。換言之，鮑爾 12 月的談話有所修正，即聯準會的資產負債表削減計劃處於「自動駕駛」狀態，而此番談話曾極大地驚嚇了股市。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 認為，鮑爾的言論偏於鴿派，而且聯準會似乎正在根據近期震盪不已的市場調整其觀點，只要聯準會的立場出現些許變化就足以震動市場。

凱投宏觀預計，在聯準會結束收緊貨幣政策前，今年上半年將升息兩次，而目前看來，鮑威爾的談話還不致改變聯準會升息的步調。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 預期，美元短期內兌其它主要貨幣憂喜參半，其中歐元兌美元仍將維持區間震盪；中短期英鎊、澳幣和瑞郎走勢偏向正面。

Langlands 表示，就目前而言，美國股市似乎正在走高，這將進一步增強積極的風險情緒，並很可能為澳幣、紐幣及日圓進一步上漲提供支撐。