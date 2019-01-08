雙印高利率聯盟 高盛看好印尼盾更甚印度盧比

高盛集團數據顯示，由於油價，投資組合流動以及對聯準會貨幣政策敏感度的不同影響，看好印尼盾的表現將超過印度盧比。

高盛經濟學家 Nupur Gupta 和 Jonathan Sequeira 指出，就商品價格來說，印尼因煤炭而成為淨商品出口國，商品價格上漲將有助於其財政平衡，而印度則反之。

印尼的投資配置主要是流向債券而非股票，而且由於市場對美國升息預期顯著下降，印尼央行的貨幣政策相對更加強硬，且由於財政赤字減少導致供需形勢更好，因此其債券市場表現優異。

而且印尼央行對美國聯準會升息舉動更為敏感，在美國四次升息後，印尼央行去年升息 175 個基點，而印度央行則僅升息 50 個基點。

印尼盾今年以來兌美元上漲近 2%，表現超過其它亞洲貨幣，來到六個月以來的新高；而印度盧比則在去年第四季反彈，漲幅居亞洲貨幣之首後拉回，今年以來下跌約半個百分點。

去年第四季度油價大幅下跌，帶動印度盧比和印度債券市場表現優異，但隨著油價近期可能上漲或穩定，高盛認為，印尼盾漲幅有望後來居上超越印度盧比。

高盛看好印尼盾 (/ 白線) 的漲幅更甚印度盧比 (藍線)。(來源：Bloomberg)

從政治面來看，高盛表示，印度今年的總理大選，現任總理莫迪 (Narendra Modi) 將面臨勝負難卜的局面，但印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 的連任勝算大，這也將影響兩國的資本流動和貨幣表現。