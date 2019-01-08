紐約匯市—美元走疲 歐元英鎊大漲 市場靜待脫歐表決 

週一（7 日) 交易，美元疲弱支撐其他競爭貨幣增值，歐元和英鎊均上漲。

ICE 美元指數下降 0.5% 至 95.668，根據 FactSet，此已達 10 月中旬以來最低水準。

歐元急遽大漲，自上週五 1.1398 美元上升至 1.1479 美元。

英鎊自上週五 1.2722 美元上升至 1.2768 美元。

外媒報導，消息人士透露，英國議員將於 1 月 15 日表決梅伊的脫歐計畫，該表決原訂去年 12 月進行，但因當時反對聲浪太高而推遲表決，以利梅伊爭取國會共識。

XTB 首席市場分析師 David Cheetham 表示，「市場最大驅動力可能仍是英鎊，雖然匯率已經回到 1.27 美元以上，但如果未來幾天看到暴風雨前的寧靜也不令人意外，因為交易者靜待下週關鍵的脫歐計畫表決。」

Cheetham 指出，同時，由於市場預期 Fed 升息腳步將放緩，甚至暫停緊縮週期，美元可能進一步走軟。

美元週五走跌，吐回就業報告優於預期帶來的漲幅，係因市場將 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話解讀為 Fed 有意在市場不安且經濟成長降低之際，放緩緊縮腳步。

鮑爾上週五稱，Fed 未來在制定貨幣政策決議時會具有靈活性。

但事實上，標準銀行 G10 策略部門主管 Steve Barrow 指出，美國和其他發展國家的利率預期走勢已經一段時間呈現美元走貶，美元只是回應很慢。

自 5 月以來歐元兌美元匯率一直介於非常窄幅區間 1.12 美元至 1.18 美元，但跡象顯示，美元可能突破下行，歐元衝破 1.18 美元。

Barrow 表示，「第一條線索來自美元兌日圓走勢，上週美元兌日圓匯率經歷壯觀的閃電崩盤，我們長期以來一直認為美元兌日圓匯率將回到 100 日圓，未來幾年再到 90 日圓，上週暴跌推測這個走勢可能要開始了。」

他所謂的閃崩是美元和其他貨幣兌日圓大幅下跌，係因上週交易清淡且蘋果下修財測的消息衝擊，刺激避險買氣湧向日圓。

「其他貨幣可能跟隨美元 / 日圓的匯率，尤其是正開始升息的國家貨幣 (瑞典)，美元兌瑞朗，或者是升息動能似乎可持續 (加拿大)，美元兌加元。」

美元兌日元近時自上週五稍晚的 108.53 日圓上升至 108.58 日圓。