〈央行理監事會〉貿易戰衝擊浮現 楊金龍看今明年經濟成長力來自內需

台灣央行總裁楊金龍今 (27) 日指出，受到美中貿易戰的衝擊，今明年台灣經濟成長將由「內需」為驅動主力，其中，今年經濟成長率預測為 2.73%，內需就貢獻達 3.02 個百分點，反觀淨外需呈「負貢獻」 0.29 個百分點，進入 2019 年後，內需續為經濟成長主要動能，預估貢獻為 2.15 個百分點，淨外需則轉為正貢獻 0.33 個百分點。

楊金龍說明，今明年消費雖然成長率下降一些，但相較於出口的表現還是穩定，主要是因就業力改善、企業加薪還有企業的股利發放帶動。

央行整理，中美貿易爭端升溫、新興市場經濟與金融風險升高，且若干國際重要指標擴張力道偏弱，再加上下半年比較基期較高，恐影響輸出成長，今年預估為 3.41%，明年為 3.01%。

反觀廠商獲利續成長，現金股利發放創歷年新高，且加薪轉趨積極，加上軍公教調薪及基本工資調漲效應，名目總薪資與名目經常性薪資持續成長，央行認為，均有助維繫下半年民間消費成長，全年成長率為 2.55%，而明年為 2.47%。

楊金龍也指出，對於 GDP 的預測，已考慮進美中貿易戰的部分影響。

對於台灣經濟前景，央行歸納出 3 大不確定因素，包括 (1) 中美貿易摩擦後續發展，與全球貿易保護主義升溫，將影響全球經濟與貿易，以及相關供應鏈版圖移動；(2) 全球主要經濟體貨幣政策正常化步調不一，牽動國際資金移動，以及全球股匯債巿穩定；(3) 委內瑞拉、土耳其、阿根廷、巴西等新興市場貨幣大幅貶值，經濟風險升溫，加劇全球經濟和金融市場波動。