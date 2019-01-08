能源盤後─沙國、高盛 提油價目標價 2019年產量應下滑 油價小漲

鉅亨網編譯林懇 2019年1月8號5點19分

由於貿易和經濟問題緩解，以及沙烏地阿拉伯計劃進一步減少原油出口的報告，週一 (7 日) 美國油價小漲，再次接近了每桶 50 美元水位的 3 週新高。

布蘭特原油期貨收高 0.45 美元，或 0.79% 至每桶 57.51 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.70 美元，或 1.46% 至每桶 48.66 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.07% 至每加侖 1.347 美元。

天然氣收低 0.094 美元，或 3.09% 至每一千立方英尺 2.950 美元。

在石油輸出國組織 OPEC 官員向華爾街日報表示，沙國計劃對其原油出口進行新的削減以推高油價之後，油價週一延續漲勢。

官員們表示，沙國的目標是提高價格，推升至 80 美元 / 桶以上，以支持政府為了經濟體多樣化而大幅增加的約 7% 預算支出 (約 200 億美元)。沙國計劃在 1 月底之前將原油出口量削減至 710 萬桶 / 日。從 11 月的水平來算，減少的原油出口量約 80 萬桶 / 日。

據了解，沙國的預算需要油價落在 95 美元 / 桶水位，才得以平衡，但會對 80 美元至 85 美元 / 桶的油價感到滿意。此油價也將適當限制沙國使用過多的資金儲備。OPEC 官員們預計，2019 年下半年油價有望達到 80 美元水位。

原油價格也得到了 OPEC 及其盟友 (OPEC+) 在本月初生效的減產支持。OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日。

數據顯示，負責 80 萬桶 / 日減產量的 OPEC 成員國上個月產量減少了 53 萬桶 / 日至 3260 萬桶 / 日。最大貢獻者為沙國，上個月減產 42 萬桶 / 日至 1065 萬桶 / 日。非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

高盛油價預測

高盛 (GS-US) 認為，今年 WTI 原油價格將從目前的 49 美元小幅回升至每桶平均 55.50 美元。但這仍然遠低於幾個月前的預測，也是在油價陷入熊市之前。

在週日的報告中高盛寫道，「我們預計 2019 年原油市場將以較低的邊際成本平衡，因為：(1) 今年開始的庫存水平較高、(2) 2018 年頁岩產量增長及持續觀察到的成本未通膨、(3) 低於預期的需求增長預期、(4) 低成本生產能力的增加。」

對於布蘭特原油 2019 年全年價格，高盛平均預測為 62.5 美元 / 桶 (原 70 美元)，WTI 預測為 55.5 ​​美元 / 桶 (原 64.50 美元)。「我們的 2020 年預測保持不變，分別為 60.0 美元 / 桶 和 54.5 美元 / 桶」。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

企業欲幫助委內瑞拉產油

美國企業 Erepla Services LLC 將提委內瑞拉 25 年的 Tia Juana、Rosa Mediano、和 Ayacucho 5 油田原油產量所需的鑽井平台和人員。作為交換，Erepla 將這些油田生產的所有原油轉售，而利潤給委內瑞拉的 PDVSA 共 50.1% 份額，自己留 49.9%。

加蓬政變失敗 有驚無險

士兵們在當地時間週一的一次政變中雖然控制了加蓬國家廣播公司，但政府當天晚些時候表示政變已失敗，5 個策劃者中有 4 人被捕。

加蓬 Gabon 位於中非大西洋沿岸，是 OPEC 成員國，於 1975 年首次成為正式成員，在 1995 年終止了其成員資格，又於 2016 年 7 月 1 日，重新加入 OPEC。

據 OPEC 最新的月度原油市場報告 MOMR，加蓬 11 月份的產量為 17.6 萬桶 / 日，較 10 月份減少 11000 桶 / 日。加蓬論整體產量方面，為 OPEC 最小的成員國之一。