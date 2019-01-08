高盛砍全年油價預期 但稱市場已反映過度悲觀的成長預期 油價可望復甦

高盛調降今年石油價格預期，主張全球產量增加且美國頁岩成長意外強勁。

該投行目前預期國際基準的 Brent 原油今年均價每桶 62.50 美元，較先前估計的 70 美元均價下滑。

另外，美國 WTI 原油預計今年均價每桶 55.50 美元，也較先前估計的 64.50 美元下降。

Damien Courvalin 和 Jeffrey Currie 在內的高盛分析師指出，「我們預期 2019 年時由市場將會在較低的邊際成本中反彈，因為今年開始的庫存水準更高，2018 年頁岩生產持續增加，且成本幾乎沒有通膨，加上需求成長較先前估計疲弱，以及低成本生產能力增加。」

「過度悲觀」的成長前景

因 OPEC 和非 PEC 國減產提供一些支撐力，石油價格週一持續自 12 月觸及的 18 個月低點拉回。

OPEC 上個月同意，自 2019 年開始每日減產 80 萬桶，其他包括俄國在內的石油生產國也同意減產，使減產總量提升到每日 120 萬桶。

能源聯盟減產的目的是要抑制全球供應過剩的情形，其始作俑者是美國，因據報導美國產量到 2018 年底增加近 20% 至接近每日 1200 萬桶，成為全球最大石油生產國，超越了 OPEC 沙國和非 OPEC 的產油國俄羅斯。

週一交易，Brent 原油期貨收高 0.45 美元，或 0.79% 至每桶 57.51 美元。美國 WTI 原油 收高 0.70 美元，或 1.46% 至每桶 48.66 美元。

自上週一以來，原油連續上漲 5 個交易日。今日金融市場也提供原油一些支撐力，因投資者密切關注中美之間展開的新一輪貿易談判。

中美貿易戰加深投資者對經濟衰退的擔憂，而經濟衰退恐將挫傷石油需求。

高盛分析師指出，「原油市場已經在價格上反映了過度悲觀的成長前景，這為油價復甦鋪路，只要全球成長沒有低於 2.5%。」