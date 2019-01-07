守住40美元 OPEC+的成功策略？

沙烏地阿拉伯似乎已經兌現了削減供應的承諾，而最初的數據表明，最大限度的減產是外銷美國的貨源。同時，沙國向美國買家收取的原油價格已提高到接近 2 月裝船貨物的創紀錄水平。

石油輸出國組織 OPEC 和非成員國的聯盟 OPEC+ 於 12 月召開會議，在俄羅斯同意後，最終從 1 月份開始削減 120 萬桶 / 日的石油供應。OPEC 成員將負責 80 萬桶 / 日減產量，而非成員國們將負責其餘的 40 萬桶 / 日。

對於沙國而言，這意味著將產量削減至約 1030 萬桶 / 日的水位。但該國承諾進一步減產，石油部長 Khalid Al-Falih 告訴記者和分析師，它將在 1 月份削減至 1020 萬桶 / 日。

沙國產量 / 圖：彭博

沙國對美國的出口數據也表明，流量下降幅度至美國大西洋、海灣、和西海岸港口的出貨量在 11 月至 12 月期間下降了近 60%，超過 35 萬桶 / 日。也是自 2017 年 1 月的最低流量。

將減產重點放在美國是有意義的，美國是唯一一個公布每周詳細石油進口和庫存水平數據的國家，也是貿易商密切關注的報告。這意味著減產將比其他目的地更快地顯現，而美國的進口量下滑應該對價格預期產生更直接的影響。

近期英國原油價格也接近了 2017 年初時期，也就是當時 OPEC 與俄羅斯開始減產的範圍，約每桶 50 美元至 60 美元。這也維持了 OPEC 集體的石油出口價值，約 8260 億美元。

上週布蘭特原油期貨收高 1.11 美元，或 1.98% 至每桶 57.06 美元。美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.87 美元，或 1.85% 至每桶 47.96 美元。