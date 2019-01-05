能源盤後—中美重啟談判 就業數據樂觀 原油一個月來首週收升

週五 (4 日) 交易，石油一個月以來首達單週收高，係因下週中美將重啟貿易談判，加上樂觀的就業數據安撫了市場對經濟衰退的擔憂，推升油價收在 12 月中旬以降最高點。

Saxo Bank 商品分析師 Ole Hansen 表示，「這是一個偏向風險的週五，OPEC 減產和下週中美貿易談判讓原油市場心情更安穩。」

週五公布的 EIA 報告顯示，美國原油庫存連續第 2 週持平，唯石油產品庫存大幅攀升。

美國石油開採鑽井平台活躍數量本週下降 8 架至 877 架，意味著生產降速，先前連續 2 週活躍數量增加。

2 月交割的 WTI 原油上漲 87 美分或 1.9%，收每桶 47.96 美元。根據道瓊市場數據，本週該最前月契約收漲 5.8%。但最前月 WTI 原油期貨在 2018 年跌幅達 24.8%。

3 月交割的 Brent 原油上漲 1.11 美元或 2%，收每桶 57.06 美元。根據道瓊市場數據，本週該最前月契約收漲 7.2%。但最前月 Brent 原油期貨在 2018 年跌幅達 19.5%。

在本周收高之前，WTI 原油和 Brent 原油已經歷連續 3 週收低，係因金融市場動盪、衝擊石油需求，加上最大能源消費者中國的經濟成長出現放緩跡象。

中國商務部證實，美國貿易官員代表團將於週一和週二與中國重啟談判，這是自美總統川普和中國領導人習近平上個月同意休兵 90 日以來，雙方首次會面。

中國人行週五調降存準率，市場情緒也大為提振，因此舉被視為有助於降低經濟更大幅放緩時的風險。

庫存報告

12 月 28 日止的一週，國內原油庫存增加 7000 桶至 4.414 億桶。12 月 21 日止的一週，原油減少 4.6 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期最近一週原油庫存下降 130 萬桶。API 週四報告顯示下降 450 萬桶。

然而，汽油庫存大增 690 萬桶、蒸餾油庫存上升 950 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師僅估計汽油和蒸餾油各增加 160 萬桶。

其他能源產品

2 月交割的汽油期貨吐回稍早漲幅，收低 0.1% 至每加侖 1.348 美元，本週升幅 3.6%。

2 月交割的熱燃油期貨收高 1.6% 至每加侖 1.769 美元，本週生幅近 6.6%。

2 月交割的天然氣上漲 3.4% 至每百萬 Btu 3.044 美元，但本週收低 7.8%。