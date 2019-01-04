能源盤後─油慢慢回升 連4交易日走高 1月份OPEC有望加倍減產

週四 (3 日) 油價連續第 4 個交易日走高，投資人似乎擺脫了對華爾街的困擾訊息而獨立看待石油基本面，並轉而關注包括沙烏地阿拉伯在內的主要石油生產國正按照承諾減產的跡象。

布蘭特原油期貨收高 0.99 美元，或 1.80% 至每桶 55.90 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.54 美元，或 1.16% 至每桶 47.08 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.83% 至每加侖 1.350 美元。

天然氣收低 0.032 美元，或 1.08% 至每一千立方英尺 2.926 美元。

新年標誌著石油輸出國組織 OPEC 及其盟國 OPEC+ 在上個月的會議上達成減產措施的實施。瑞銀 UBS 財富管理商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，沙國已經在 12 月減產，「預計布蘭特原油價格將回升至 70-80 美元區間，而回升的主要問題是需多久時辰」。

週四蘋果公司 (AAPL-US) 警告稱中國收入下降，再次引發投資者擔心全球經濟增長放緩可能會損害石油需求，而華爾街股價也受到打擊。中國經濟的一些下滑為一個重要的石油利空因素，近日的歐元區製造業數據也令人失望，因為 2018 年底活動幾乎沒有擴大。如美中貿易戰可有所緩解，油價應能更快反彈。預計 1 月 7 日的一周，美國貿易官員將在北京進行為期幾天的會談。

OPEC 上個月已降低石油產量至 2 年來低水位，為了防止油價的垂直降落，OPEC+ 協議共同減產 120 萬桶 / 日。

數據顯示，負責 80 萬桶 / 日減產量的 OPEC 成員國上個月產量減少了 53 萬桶 / 日至 3260 萬桶 / 日。最大貢獻者為沙烏地阿拉伯，上個月減產 42 萬桶 / 日至 1065 萬桶 / 日。

週四受訪的沙國 Aramco 前執行副總 Sadad al Husseini 表示，OPEC 有望 1 月份減產 100-120 萬桶 / 日，這將高於原先預期減產量的約 40 萬桶 / 日。

調查的分析師平均預測 EIA 數據顯示，上週庫存量應將減少 250 萬桶。投資人也將關注週五發放的報告，看看美國石油產量增長，因 50 美元水位的價格，是否開始放緩。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

全球最大的油田

目前全球最大產量的油田為沙國的 Ghawar 油田，產量約 500 萬桶 / 日。然而，美國二疊紀盆地 Permian Basin 從 2010 年的 100 萬桶 / 日慢慢攀升至 2018 年底的約 380 萬桶 / 日。

以核養綠的前景？

S&P Platts 的報導稱，經過多年的延誤和預算超支後，兩座第 3 代核動力反應爐將於今年在芬蘭和法國開始運營。

芬蘭項目是 Olkiluoto-3 核電廠，將該國反應爐總量達到 5 個，並將為核能發電能力增加 1.6 GW。此項目預算超出 2.5 倍，也延後了 10 年上線。該部門將於今年啟動，但 2020 年才會達到滿負荷量。

法國能源巨頭 EDF 正準備推出其 Flamanville-3 核電廠，最終耗資 123 億美元 (109 億歐元)。該項目比最初計劃的時間增加了 8 年時間。Flamanville-3 預計有 60 年的生產壽命，但 S&P 的 Edwardes-Evans 指出，它已經存在問題：在反應爐的一個重要組成部分發現異常，可能導致需要在短短幾年內進行更換零組件。

法國和芬蘭的兩個項目表明，儘管歐洲對核電的厭惡程度越來越高，可再生能源也越來越多，但歐洲仍然不能完全依賴太陽能、風能、和水力發電，特別是當煤電廠成群結隊的退役。

就在去年，歐洲公用事業公司的煤炭發電能力已超過 15 GW 遭到退役，而燃氣設施僅部分取代了 3 GW 電力。與此同時，安裝了的 24 GW 的風能和太陽能發電容量，由於沒有在歐洲消費者中平均分配，一些國家仍然依賴電力進口。