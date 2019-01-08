美國政府停擺持續 下周川普就要創下新紀錄了

周一，美國政府進入停擺的第 17 天，已創下美國史上第三長的政府關門時間，如果持續到 1 月 12 日，將刷新美國政府的最長關門紀錄。

美國總統川普再次威脅，為了得到修建美墨邊境牆的撥款，他準備將部分美國政府關閉一年以上或更長時間。

上周五川普在新聞發布會上表示，「我為自己正在做的事感到自豪」。川普還對記者說，可以把這次關門稱為「舒默（Chuck Shumer 參議院民主黨領袖）或佩洛西（Nancy Pelosi 新眾議院議長）或川普關門」，「對我來說沒有差別。」

但接下去的 7 周里，一系列重大事件的到來，將有可能向川普施壓，促使其和國會兩院民主黨達成協議。

1 月 11 日

這將是約 80 萬被迫無薪休假的聯邦政府工作人員錯過第一筆薪水的日期。雖然聯邦工作人員不允許罷工，但很多人可能離開崗位，比如航空旅行必不可少的 TSA（運輸安全管理局）工作人員。

1 月 12 日

如果美國政府此次停擺持續到 1 月 12 日，將創下新的歷史紀錄。目前，美國曆史上最長的政府關門紀錄是在 1995 年，當時美國政府因為克林頓總統和國會共和黨人無法對政府支出計劃達成一致，而關閉 21 天。

1 月 21 日

川普總統計劃於 1 月 21 日前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇並發表講話。

1 月 29 日

川普將在眾議院發表第二次國情咨文演講，而美國政府關門無疑將為這個對任何總統來講都是其執政的高光時刻帶來陰影。

1 月底和 2 月

如果美國政府關門持續到報稅季，將影響納稅人的退稅。在之前的政府關閉應急計劃中，美國國稅局可以接受納稅申報表，但是被禁止發放退款。

3 月 1 日

3 月 1 日，目前美公債務上限暫停將到期。如果採取非常措施，美國政府也有可能在夏季繼續正常營運。儘管如此，3 月 1 日將會成為另一個壓力點，因為政府關閉時間越長，其他預算項目，例如防止 2020 年自動削減開支協議，就越有可能捲入談判中。

全年

如果美國政府關閉持續全年，將影響每十年一次的人口普查的進行。人口普查對於分配聯邦支出和重新劃分國會選區至關重要。

華爾街見聞此前文章提到，從美東時間 12 月 22 日零點起，部分聯邦政府部門因經費告罄被迫關門。本次政府關門波及九個部門，包括國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院和司法部，以及國家公園和森林管理部。約 80 萬名聯邦政府雇員停工休假。

民主黨此前曾經提出為邊境安全提供 16 億美元的方案，但並未包括邊境牆。白宮隨後提出了邊境預算 25 億美元的要求，但被民主黨拒絕。川普在上周三明確表示，除了為造牆提供 50 億美元，他不會接受其他方案。

上周五有媒體消息稱，川普考慮，動用國家處於緊急狀態時賦予總統的所謂「緊急權力」（emergency powers）來建邊境牆，繞開國會審批。

美東時間周日，川普已經前往「戴維營」基地，與資深白宮官員就國土安全和其他議題展開磋商。在會談結束後，川普明確地告訴記者：「我確實正在考慮啟動國家緊集狀態，因為我們確實存在國家緊急狀況。跨境毒品交易和來自全球範圍的非法偷渡活動都構成了巨大的國家安全威脅。」

周末，副總統彭斯和其他政府官員也與民主黨人舉行了會晤，但是因兩黨要求相差甚遠，沒有取得任何突破。