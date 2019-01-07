若川普無法解決美中貿易爭端 策略師：美國經濟恐衰退

「川習會」後首輪美中貿易談判今 (7) 日登場，一名策略師示警，若美國總統川普無法解決貿易爭端，恐導致美國經濟衰退。

新一輪美中貿易磋商週一於北京登場，外媒報導稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

美國總統川普日前宣稱，中國經濟表現疲弱，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方磋商進展順利。

投資諮詢機構 Cribstone Strategic Macro 創辦人 Michael Harris，在接受 CNBC 採訪時表示，若美國經濟出現衰退，甚至崩潰，都和川普的決策脫不了關係，讓聯邦政府關門，是一大錯誤，與中國之間的貿易爭端，也未能化解。

Harris 強調，如果川普無法解決美中貿易問題，恐導致經濟衰退，且可能會被稱作「川普式經濟衰退」。

貿易戰重創美中兩國經濟，沒有任何一方是贏家；由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

另一方面，就 2018 全年表現來看，美股三大指數，皆創金融危機以來最大跌幅。

去年 12 月以來，道瓊指數累計下跌逾 8%。