【日盛投顧】亞洲股市回神 加權重新站回5、10日均線之上

◆盤勢分析

1. 因 FED 暗示將調整升息的步伐，加上中美貿易談判展開，激勵亞洲股市普遍轉強。周一台股跳空開出，盤中蘋概股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光走強與金融、塑化等傳產轉強，指數震盪走高，重新站回 5、10 日均線，收盤上漲。

2.OTC 指數在 6488 環球晶、5347 世界持續反彈下，終場收 124.15 點，上漲 1.49%，創近 10 個交易日收盤新高。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收跳空長紅 K 線，重回 5、10 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 918.68 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 105.93 億元；外資 + 82.34 億元、投信 + 8.33 億元、自營 + 15.26 億元。

蘋概、金融、塑化轉強

1. 電子類股

(1)5G(光通)、CES：1/9 CES 即將開展，5G、AI、電競仍為今年秀展的主軸，5G 的 3234 光環、4979 華星光在創波段新高；電競 (主機板) 相關 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩尾盤股價緩步走高。

(2) 蘋概股：上周五美股強彈，APPLE 上漲 4.27% 帶動台灣的相關供應鏈，2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海收盤上漲超過 2%；連動小型股則有 6456 GIS-KY、4943 康控 - KY 止跌反彈。

(3) 矽晶圓、被動元件：6488 環球晶、6182 合晶，開高後緩步放量拉升，連續第二天上漲；被動元件 2327 國巨、2492 華新科跌深反彈。

2. 非電子類股

(1) 生技：1789 神隆積極跨足針劑製劑領域，獲外資連日買超，股價連續兩日上揚；此外，市場傳 4123 晟德將參與 6567 生控 10 萬張股票私募案，持續擴展新藥版圖，股價放量創近期收盤新高。

(2) 塑化：上周五國際原油價格上揚超過 1%，加上短期整體族群跌幅已深，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化發動急彈，帶動 1312 國喬、1314 中石化類股集體上揚。

(3) 金融：金融族群受 2888 新光金的領漲下，2801 彰銀、2880 華南金、2883 開發金、2885 元大金、2883 台新金、2890 永豐金全面上漲。