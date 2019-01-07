【林奇芬專欄】股市大跳漫波 避險工具當安全氣囊

2018 年是金融市場激烈震盪的一年，2019 年預估多空交戰更為激烈，而原先「股優於債」的投資主軸，在未來一年將逐漸轉變，現在是開始加碼債券基金的時候了。

12 月 20 日聯準會如預期升息一碼，聯邦基金利率來到 2.25%-2.5%。2018 年總共升息 4 碼，高於原先預期的 3 碼，顯示經濟景氣、通膨、失業率都優於預期。但這次聯準會會議，卻透露了另一個重要訊息，目前有較多委員認為，2019 年升息次數是 2 次，比原先預期的 3 次還少，這顯示明年景氣有轉弱趨勢，升息循環即將進入倒數計時。

升息循環，進入倒數計時?

一般投資原則。在升息環境中，利率持續上揚，債券價格下跌，對債券投資不利。但若在降息環境中，利率下跌，債券價格上揚，則對債券投資有利。聯準會自 2015 年底啟動升息循環，至今已經 3 年之久，利率從 0% 到 2.25%。因此自 2016 年以來，全球型債券基金、美國公債基金的吸引力降低，資金轉進股票型基金、高收債基金。

原先市場預期 2019 年仍維持升息循環，到 2020 年升息趨勢才會停止，不過，12 月聯準會會議卻透露出不同訊息，或許明年中旬，利率上升趨勢就即將結束。這表示債券市場將改變空頭格局。近期債市已經透露了相關訊息。

二個訊號，說明利率趨勢逐漸改變。

第一，美國 10 年公債殖利率，近期從 3% 跌落至 2.8%。原本預期 12 月升息，公債殖利率應該上揚，但 12 月以來，10 年公債殖利率卻下跌，顯示市場對利率上揚預期降低。

第二，美國 2 年期與 10 年期公債利差快速縮小。目前 2 年期公債利率 2.68%，10 年期公債利率 2.81%，二者利差僅 0.13%，比今年初利差 0.51% 已經大幅縮小。也顯示利率倒置 (短天期利率高於長天期利率) 的時間已經快要到來。

雖然 2019 年利率走勢，是升息二次還是三次，目前還沒有定論，但從一些蛛絲馬跡顯示，利率即使尚未到頂，但可能距離也不遠了，因此，一些聰明錢已經開始卡位債券市場。

高收債基金可減碼，逐漸加碼公債、高評等債基金

另外，在升息循環接近尾聲之際，投資人要開始留意高收益債的風險。目前許多國家、經濟機構，對 2019 年的經濟景氣預估，大多比 2018 年下修，顯示景氣成長力道逐漸衰減。通常景氣下滑、利率成本上揚，對信用評等較低的公司會帶來負面衝擊，未來違約率風險也會逐漸升高，對高收債不利。

通常我們可以觀察高收債與公債的利差，若利差縮小可以繼續投資高收債，若利差擴大，則應該減碼高收債。今年 10 月初高收債與公債的利差是 3.22%，但目前高收債與公債的利差是 4.84%。由此顯示高收債風險正在升高中。

雖然目前除了美國持續升息外，其他國家升息的不多，但 2019 年投資市場最需要關注的話題，將不再是美國聯準會還要升息幾次，應該是，「聯準會何時停止升息?」若聯準會停止升息的訊號更明確時，那就是加碼美國公債券基金、高評等債券基金的時候了。