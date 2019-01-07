【馮冠華專欄】消息面大逆轉，港股今天有力挑戰26000點

1 月 7 日推介 - 敏實（425）

1）上週五港股市況總結：受美股週四大跌影響，港股低開 119 點後跌幅曾擴大至 141 點，上證早段也曾跌穿政策底的 2449，低見四年低位的 2440。但在多個利好消息出現下，兩地股市均作 V 彈，（消息包括財新服務業 PMI 優於預期、中美落實在 1 月 7 日至 8 日就經貿問題舉行副部級磋商、國務院總理李克強表示進一步採取減稅降費措施，運用好全面降準、定向降準工具、美國眾議院通過臨時支出法案，結束國土安全部門停擺，以及中國傳 A 股降低股票印花稅等......）恆指最終以全日高位 25626 點收市，上升 561 點，全日成交上升至 805 億。滬深港通總成交上升約 11% 至 84 億，流向仍為淨流出，金額約 1 億。北向為淨流入，金額約人民幣 2.4 億。藍籌 47 升 3 跌。

板塊方面，醫藥、油服及本地地產較特出；內房、內銀及大部分新經濟股也有反彈。相反，表現較差的是內航股。此外，吉利（175）、瑞聲（2018）及恆生（11）則繼續走低。做空方面，佔大市成交回落至 15.6%，但仍屬頗高水平。牛熊証街貨最新比例是 39:61，重貨區方面，熊証較貼現價，在 25650-25699，另外亦有 2 個較大的密集區，分別在 25900-25949 及 26000-26049；牛証在 24850-24899。

簡評：收市後人行公佈的降準（見第 2 點），可能才是上週五真正的上升動力（春江鴨也）。綜合地説，板塊升勢頗全面，而且成交上升，恆指亦以最高位收市；再加上熊証街貨比率偏高及貼近現價，累積做空也頗大，在走勢上，雖然中港股市週五有偷步之嫌，但理應還有後勁再挾上。



至於早兩天市場擾心的環球經濟衰退（筆者不同意蘋果的解釋，指其銷售受大中華經濟所拖累；其新款手機未能帶來新意才是致命傷），則有財新服務業 PMI 優於預期、降準、超誇張地強的美國非農就業數據及美聯儲或改變縮表政策等消息，應有望抒壓。

現今的金融市場往往因消息而衍生極端走勢，幾百點的波幅在美股也成家常便飯，匯市更出現多次閃崩，資金靠邊站和高頻交易應是推手。在一連串的利好消息下，估計今天恆指有望挑戰 26000 點，A 股表現及港股的成交額會是重要的後市指標。



此外，中美談判的進展及相關的突發報導也有一定的影響力；由於此次的談判只是副部長級別磋商，因此不容易有甚麼實質的進展；但或許也會令一些貿易敏感股有一定的炒作，萬州（288）、創科（669）、敏實（425）甚至中興（763）和聯想（992）等均是可留意的公司。其中敏實在上週五的沽空佔總成交接近 6 成，或是挾空的好對象。據報美方的代表團是以農業和能源為主，從這角度，萬州則最具留意了。

回說降準，人行在上證短暫跌破政策底 2449 後即出手，碰巧又在中美談判日之前，雖然人行的解釋是春節前現金投放的節奏，背後原因應是與維穩救市和談判前增點籌碼有關。注意人行在 2018 年 6 月及 10 月的兩次降準，中港股市的翌日均是先升後跌，兩次下跌的原因不外乎是擔心經濟不景。這次卻是在股市憂累經濟下行並重挫後才出招，筆者相信應有不同的效果。



傳統智慧，內銀和內房是降凖受惠者，農行（1288）、招行（3968）、碧桂園（2007）及富力（2777）是筆者建議留意的公司。石油類公司及澳門博彩股也有注意價值。近日強勢的本地地產股，在財爺暗示有可能局部上調按揭成數下仍有機會造好。個股消息方面，小米（1810）公布入股 TCL 集團，雖然佔股比例不足 1%，且看能否會激活彩電板塊；即 TCL 多媒體（1070）及創維（751）。最後，若大市升勢被確認，黃金相關股則或有回吐壓力了。

2）人行於週五黃昏公布下調金融機構存款準備金率 1 個百分點，其中本月 15 日及 25 日分別下調 0.5 個百分點，將釋放資金約 1.5 萬億元人民幣。同時，2019 年一季度到期的中期借貸便利（MLF）不再續做，固實際淨放水約 8000 億元。據人行負責人表示，此次降準仍屬於定向調控，並非「大水漫灌」，穩健的貨幣政策取向沒有改變。降準政策分兩次實施，和春節前現金投放的節奏相適應，有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，同時也兼顧了內外均衡，有助於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

3）美股上週五市況總結：聯準會主席鮑爾表示，將考慮市場擔憂，並對市場的信號保持敏感，如果有需要，美聯準會將改變縮表政策。消息令本身已受非農數據正面影響的美股更增動力，美股三大指數大幅走高，當中道指收升 747 點或 3.29%。標指及納指則分別上升 3.43% 及 4.26%。美滙指數最新報 96.2，十年期債息大升過百點子至 2.668%。紐約期油上升約 2.5%，最新報 48.31 美元。港股 ADR 再漲 285 點，相當於恆指 25911 點水平。

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