貴金屬盤後─股市大跌 美元轉弱 黃金收高10.70美元

黃金期貨週四連續第二天上漲，並創逾六個月收盤高點。美國股市大幅下跌，美元走弱，提供了黃金市場支撑。

分析師說，蘋果調降在中國的銷售預估，引發了股市的跌勢，資金因而轉向黃金市場。

蘋果宣布，由於中國經濟成長遲緩，因而調降銷售預估。消息傳出後，蘋果股價走低。北京與華盛頓的關稅爭議，削弱了中國經濟。

蘋果週三晚間的宣布，為該全球第二大經濟體步伐不穩，提供了進一步證據，亦引發了國際經濟緊縮的擔憂。

2 月黃金上漲 10.70 美元，或 0.8%，收於每盎司 1294.80 美元，創 6 月中以來收盤高點。

2019 年以來，股市下跌，且投資人更加預期聯準會 (Fed) 可能停止升息，支撑了黃金近來上漲。

美元轉弱，亦支撑了黃金走高。美元指數週四下跌 0.6% 至 96.26。

ADP 公司今日公布，美國私人企業 12 月新增就業 27.1 萬人，高於 11 月的新增 17.9 萬人。該數據亦支撑了貴金屬上揚。

3 月白銀上漲 14.8 美分，或 1%，收於每盎司 15.797 美元，早場，白銀一度下跌。

4 月白金收於每盎司 799.30 美元，下跌 0.6%。3 月鈀金上漲 0.2% 至每盎司 1200.30 美元。

3 月銅下跌 2.1% 至每磅 2.568 美元。

週五，美國將公布 12 月就業報告，為市場所矚目。