貴金屬盤後─就業報告強勁 股市大漲 黃金收低9美元

黃金期貨週五大幅下跌，創二週來，最大單日跌幅。美國公布 12 月就業報告較預期強勁，確認了經濟強勢，黃金因而受到壓力。

中美貿易緊張減緩，投資人的風險性胃口增加，黃金的避險買盤亦因而減少。

美國 12 月新增就業 31.2 萬人，2018 全年新增就業達 264 萬人，創三年高點。因加入勞動力人口增加，美國 12 月失業率上升至 3.9%。分析師預估 12 月新增就業為 18.2 萬人。

2 月黃金下跌 9 美元，或 0.7%，收於每盎司 1285.80 美元。本週，黃金則上漲約 0.2%。

3 月白銀下跌 1.1 美分，或近 0.1%，至每盎司 15.786 美元，本週白銀上漲約 2.3%。

就業報告強勁，引發投資人擔憂未來幾個月，聯準會 (Fed) 可能升息，為黃金利空。

黃金收盤時，美元指數下跌 0.1% 至 96.178。美元下跌，理應有助支撑黃金上漲，但美國股市今日強勢大漲，吸走了資金，黃金仍告下跌。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾今日說，由於經濟數據錯綜，央行會具有耐心，觀望經濟發展。

分析師預期，2019 年，央行可能維持利率不變。下次升息恐在 2020 年總統大選之後。黃金一天回檔，並不足改變漲勢的技術性展望，黃金若進一步回檔，應是買進機會。

中國商務部證實，下週一與週二，中美兩國將在北京舉行副部長級會談。

中美貿易協商的最新發展，有助增加投資人的風險性胃口，因而削弱了黃金需求。

但分析師指出，央行的升息政策已出現不確定性，股市因而動盪，長期而言，黃金仍屬漲勢，已明顯突破了多年的下降趨勢。

其他金屬交易方面，3 月鈀金上漲 2.8%，收於每盎司 1234.40 美元，本週上漲約 4.3%。

4 月白金上漲 3.5% 至每盎司 827.20 美元，本週上漲 3.9%。3 月銅收於每磅 2.648 美元，上漲 3.1%，但本週則下跌 1.3%。