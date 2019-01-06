〈觀察〉車用板商機台廠搶進 今年競爭恐加劇

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 2018 年營收估達 520 億元，其中汽車板占應用比重最高，估將超越 20%，營收也將超越 100 億元，是繼敬鵬 (2355-TW) 之後，汽車板年營收跨越百億元的 PCB 廠，但由於市場商機誘人，新進廠商如競國 (6108-TW)、泰鼎 (4927-TW) 等積極進軍佈局，健鼎所面臨的競爭狀態也加劇。

敬鵬 2017 年汽車板出貨金額 5.84 億美元，打敗日商 CMK 躍居全球汽車板龍頭廠，但就各汽車板廠成長力道來看，健鼎 2010 到 2017 年汽車板營收年複合成長率高達 39.2%，超越敬鵬 18.3%，表現更強勁；以健鼎去年營收估算，來自汽車板營收將首度突破 100 億元大關。

健鼎 2012 年開始在汽車板市場展現開發及製程實力，一步步獲得 Tier 1 汽車電子廠認證與下單，健鼎本身也淡出毛利率表現不佳的筆記型電腦板、光電板等產品，營收比重明顯降低， 2017 年營收 458.19 億元中，汽車板營收比重已達 20.2%，去年前 3 季營收 389.93 億元，汽車板營收比重也站穩 20% 以上。

由最新汽車板市場競爭態勢來看，新競爭者如競國及泰鼎等廠商加入，加上敬鵬桃園平鎮 P2、P3 廠災後產能復原進度正常，恐使汽車板市場競爭加劇，競國泰國廠取得歐系汽車電子廠認證，已取得部分經認證汽車板訂單後，並進入量產。

競國期望泰國廠下半年單月能損平，明年全年開始獲利，去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，未來可持續擴張在汽車電子市場的業務領域。

泰鼎目前全產能已擴充到每月 480 萬呎，今年資本支出將達 6 億元，主要擴充更新內層、鑽孔機、光學檢測設備，未來將分年擴充 200 萬呎產能，泰鼎就是看上汽車板市場的高成長，也鎖定汽車動力控制系統、車身電子系統、娛樂通訊等領域用板進行深度開發。