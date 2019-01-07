盤前財經大事搶先讀2019年1月7日

今日操盤前瞻

台灣 12 月進出口統計

印度年度 GDP 預估

美國 11 月耐久財訂單

德國 11 月工廠訂單

除權息：科妍

增資股上市：長榮、台中銀

兆豐銀甩重罰陰霾 今年不排除再開海外據點 鎖定東南亞、澳洲等地

兆豐銀甩開被重罰陰霾後，今年將積極研議海外拓點的可能性，兆豐銀行董事長張兆順昨 (6) 日透露，今年不排除規劃在海外增設分行的可能性，目標鎖定東南亞、澳洲等據點。閱讀全文...

〈觀察〉餐飲業成長並非只靠展店 搶客戰線已拉到外送平台

餐飲業雖競爭高度激烈，但民眾外食需求持續成長，而可以看到，越來越多大型連鎖餐飲品牌加入外送平台行列，成為 2019 年餐飲業新趨勢，透過新服務，消費者可節省排隊候位的時間和服務費，外送也將是餐飲業在展店之外的下一個重要成長動能。閱讀全文...

〈報稅小知識先看〉保險金 3330 萬元免遺產稅？保險稅務最大誤解

市場上甚傳「保險金 3330 萬元內免稅」，進一步詢問對方知道是免什麼稅嗎？聽到的答案通常是指遺產稅，對此，富邦證券提醒，保險稅務問題涉及遺產稅、贈與稅、所得稅及最低稅負，相當複雜，其中，遺產稅和最低稅負的課稅規定，觀念經常是混淆的，「保險金 3330 萬元免遺產稅」就是一大誤會，民眾對保險稅務應該多一點瞭解，可降低短漏報行為導致的裁罰風險。閱讀全文...

來硬的！就是要築牆 川普揚言宣布進入緊急狀態

根據《彭博社》報導，美國總統川普揚言，擬宣布國家進入緊急狀態，在不須國會同意的情況下，於美墨邊境築牆。美國聯邦政府局部關閉已超過兩週，白宮與國會針對邊境牆預算一事，仍未取得共識；川普日前放話，稱政府關門時間，恐長達幾個月，甚至 1 年以上。閱讀全文...

〈台股風向球〉有反彈行情又別急布局？操作原則仍「快進快出」

台股上周五再跌至波段新低 9319 點，創 2 年新低，雖盤中見收斂跌勢，但終場仍未能收復 9400 點前低支撐。隨著上周五美股再度強彈，部分投顧表示，本周反彈機會高，但也有法人認為，維持保持高現金水位不急著操作，究竟如何因應，若從影響行情最多的外資動作來看，其目前期現貨均保守，投資人可採快進快出搶短，但緊盯外資動向來因應。閱讀全文...



