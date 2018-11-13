蘋果供應鏈臻鼎與健鼎前三季每股純益皆逾6元 都在擴廠中

蘋果零組件供應鏈的臻鼎 - KY(4958)累計前三季稅後純益達 48.86 億元，年增 1.17 倍，每股純益為 6.07 元，與健鼎 (3044-TW) 的每股純益 6.61 元，博智 (8155-TW) 的 6.58 元，均屬 PCB 類股每股純益超越 6 元的個股；而臻鼎今 (13) 日表示，擴廠持續進行中。

不過，健鼎在未來的擴充產能中，則傾向以內層的產能擴增為主。

臻鼎第 3 季稅後純益以 37.57 億元改寫歷史新高，季增 4 倍，年增 1.2 倍，單季每股純益為 4.67 元，累計前三季稅後純益達到 48.86 億元，年增 1.17 倍，每股盈餘為 6.07 元。

臻鼎產品包括軟板，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板佔比約 80%，公司指出，今年的資本支出達 100 億元。

同時，臻鼎已居中國大陸產值第一大 PCB 廠，臻鼎中國大陸淮安廠以生產硬板、汽車及軟板為主，秦皇島則以生產軟板及類載板居多，為因應市場需求，淮安廠二期工程在 2017 年 11 月動工，預計 2019 年下半年量產，新增產能以軟板為主，秦皇島也在進行擴產中，新廠以生產類載板為主，預估 2018 年資本支出約 100 億元，初估 2019 年臻鼎資本支出不會低於今年。