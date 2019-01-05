鮑爾硬起來！若川普要他辭職他會拒絕

美國聯主準會席鮑爾週五 (4 日) 表示，如果總統 (川普) 要求他辭職，他不會辭職。

在美國經濟協會 (American Economic Association) 的年會上，主持人提問鮑爾問題：「如果總統要求你辭職，你會辭職嗎?」鮑爾回應：「不會。」鮑爾並提到沒有收到白宮對利率政策不滿的任何直接溝通，也沒有與川普會面的安排。

2018 年 2 月 5 日川普任命鮑爾為聯準會主席過後，對鮑爾的批評已變得越發嚴厲。

川普在去年多次砲轟聯準會已經「瘋了」、正在「犯下錯誤」，升息將會是「愚蠢的」決定。川普也曾不諱言提到：「到目前為止，我對於我任命鮑爾一點都不開心，稱聯準會升息是美國經濟最大的威脅。」

去年年底外媒更報導，川普曾私下討論開除鮑爾的可能性，主因是聯準會政策和市場低迷情緒加劇。

開除鮑爾的傳聞引發市場擔憂，當時美國財長梅努欽急出面滅火，推文表示這是子虛烏有的事。白宮發言人桑德斯亦澄清，目前白宮並沒有任何開除 Fed 主席的計畫。

目前還不清楚美國總統是否可以解雇聯準會主席。根據《聯邦儲備法》，Fed 主席只能「因特定原因」在任期結束之前被總統免職，但特定原因並沒有進行定義。

聯準會在 2018 年年底完成第 4 次升息，道瓊指數和 S&P500 指數創 1931 年以來最糟的 12 月表現，分別下跌了 9% 以上。