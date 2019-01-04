黑石集團2019年十大「驚喜」出爐：聯準會不再升息 美股反彈15%

在過去的 33 年裡，黑石集團副總裁 Byron Wien 都會在 1 月大膽預言，將普通投資者認為不太可能發生，但在他眼中發生機率大於 50% 的事件一一列舉，作為新年伊始的「驚喜」預測。

回望 2018 年，Wien 在年初交出的答卷近乎半數都漂亮過關：美國經濟增長狀況有所改善、聯準會升息四次、美元終於走強、油價一度站上 80 美元 / 桶、標普 500 指數面臨 10% 的回調……

那麼，在第 34 次發布預測的 2019 年，他又將有何表現？

1 月 3 日周四，Wien 在黑石集團官網上公布了今年的十大「驚喜」，預期聯準會年內將停止升息，美股受益於此反彈 15%，美國經濟也不會在今年滑入衰退。

具體來看：

1. 全球經濟增速疲軟，聯準會年內停下升息腳步。通膨依舊溫和，10 年期美債殖利率保持在 3.5% 以下。殖利率曲線沒有出現倒掛。

2. 標普 500 指數全年漲幅達到 15%，部分原因在於聯準會沒有進一步升息，且股市在 2018 年底的下跌讓估值更具吸引力。

投資者將看到股市的上漲與回調，但企業盈利的改善將讓股市在良性的利率環境中走高。

3. GDP 增長的兩大傳統推手——資本支出與房市在 2019 年僅會略有增長。但因有消費者支出與政府支出兩大動力，美國經濟將繼續擴張。在 2021 年前，美國經濟應該不太可能滑入衰退。

4. 金融市場欣欣向榮，而貴金屬投資者望而卻步。隨著美國及全球其他地區股市狀況好轉，金價跌至 1000 美元。

5. 由於新興市場股市本益比與發達市場和歷史水平相比更具吸引力，這一市場的利潤前景將因此更為樂觀，投資者也將更有興趣。

新興市場中產階級持續擴張，消費者購買力推動盈利增長。中國領銜新興市場，上證綜指上漲 25%。在新一屆保守派領導人上台之後，巴西股市也將變得活躍。

6. 英國退歐的日子——3 月 29 日來了又走，雙方未能達成協議。英國議會沒有批准協議，現英國首相特雷莎 · 梅認為，領導人變動無助於改善當前形勢，因此仍然選擇留任。

英國將舉行第二次全民公投，投票結果為支持留歐。

7. 美元全年都保持在 2018 年底的水平，十分穩定。出於對經濟的擔憂，聯準會停止縮表，而外匯交易員對此給出負面解讀。

外國資本流入美國資產的速度減緩，原因在於貨幣政策趨軟以及企業不需要新資本進行擴張。

8. 負責調查「通俄門」的特別檢察官 Mueller 起訴川普集團中與川普最為親近的人士，但無明確證據支持對總統本人採取任何直接行動。然而，川普最信任的顧問們大批離去，帶來一場信任危機。

9. 由民主黨占據多數席位的美國國會所做的工作比預期要多，特別是在貿易政策方面。在保護歐巴馬醫改（Affordable Care Act）和移民政策重要部分方面，國會取得進展。國會還將宣布一項將於 2020 年實施的聯邦基建計劃。

10. 成長型股票繼續引領美股。由於盈利持續強勁，科技股和生物科技股表現良好。因為經濟放緩，除能源相關企業以外的其他價值型股票將令投資者大失所望。

除了上述十大「驚喜」之外，還有一些在 Wien 看來不太重要，或是不太可能發生的「落榜選手」。比如：

11. 地緣政治緊張局勢加劇。伊朗繼續破壞中東地區的穩定，金正恩未能兌現其「朝鮮無核化」的承諾。美國國務卿 Pompeo 和國家安全顧問 Bolton 發表聲明稱，美方或將在上述兩個地區採取先發制人的行動，從而令幾經震盪的市場再次捲入慘烈的拋售潮。

但儘管言辭充滿敵意，美國將不會在接近 2020 年大選之際與任何國家開戰。不過，川普在貿易等問題上的強硬言論起了作用，有關國家安全的外交談判取得成功。

12. 為提振經濟，中國參與了幾個雄心勃勃的基建項目。中國經濟實際增長率為 6.5%，但債務增長引發全球擔憂，並對人民幣匯率產生負面影響。

13. 中國宣布，「我們希望成為世界自由貿易的領導者」，並向全球派出特使，就更好雙邊貿易條款進行談判，以彌補中美貿易分歧所造成的損失。

在工業、汽車、原材料乃至於所有領域都創立了由外資公司掌控多數股權的合資企業。隨著中國在全球的影響力越來越大，美國進一步孤立了自己。

14. 歐洲央行被迫重啟量化寬鬆，以應對肆無忌憚的義大利、不斷走弱的「火車頭」德國以及英國退歐的風險。

英國退歐將令歐洲其他國家團結得更為緊密的預期落空後，義大利意識到自己可以毫不畏懼來自歐盟的懲罰，打破所有財政規則。

其結果是，義大利經濟陷入衰退，債務利差飆升，歐央行被迫再次向其金融體系注入流動性。