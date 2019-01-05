就業報告意外強勁 Fed的升息行動 恐尚未結束

經濟學家週五說，美國公布 12 月就業報告意外強勁，顯示聯準會 (Fed) 將會持續升息，但未來六個月，恐不致採取行動。

MacroPolicy Perspectives 公司總裁茱莉亞 (Julia Coronado) 說，單獨看就業報告，Fed 的升息行動應尚未結束。

美國 12 月新增就業達 31.2 萬人，大幅高於分析師預估的新增 18.2 萬人。

Raymond James 公司分析師布朗 (Scott Brown) 說，新增就業數據強勁，市場將不再傳言 Fed 的下一步行動將是降息。

根據芝加哥交易所的聯邦基金利率期貨合約顯示，在就業報告公布後，Fed 於今年降息的機率已低於本週初預期的 50%。

Fed 原預定 2019 年將再升息二次。

布朗說，在就業報告公布前，他預期 Fed 今年將不會採取行動。但他說報告公布後，他預期 6 月將會升息。

多位經濟學家表示，今日公布的就業報告，將讓 Fed 主席鮑爾更難做出政策決定。一方面，市場反應投資人擔憂經濟活動減緩，但更多的基本面消息又顯示，經濟過熱的危險依舊存在。

去年，鮑爾宣稱利率距離中性水平仍甚 "遙遠"，該談話使得道瓊指數自 10 月高點大跌了 15%。

茱莉亞說，過去幾天，Fed 官員似乎是在告訴市場，Fed 於 3 月將按兵不動。

達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 週四表示，他希望 Fed 於未來二季，能按兵不動。週五稍早，克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 不排除按兵不動的可能性。Mester 是較為鷹派的 Fed 官員。

北方信託公司分析師田納邦 (Carl Tannenbaum) 說，他認為下一次升息可能在 6 月，而非 3 月。