美國12月製造業勞動人數增加 達30年最多 專家嘆 勞工成免洗筷

這點值得思考：美國 12 月製造業勞動人數就像 69 年前那樣多。

12 月就業人口增加 3 萬多人，讓製造業就業總人數增加到 1284 萬人。回溯經濟結束急遽衰退的 1949 年，當時製造業就業人口約 1288 萬人。

但美國 2019 年和 1949 年不一樣，當時美國非農就業人口約 30% 在製造業，但現在該比例僅有 8.5%，幾乎與過往一樣低。

美國工業基礎空洞化，且高等教育者的高薪工作流失，一定程度上反映了美國政治的結構變化，這也成了川普選舉的基石與其民粹主義招牌。

去年製造業增加了 26.4 萬人新就業人口，為 1988 年以來最高人數紀錄，以總勞動人口百分比來說，製造業自 1984 年以來首次上升。

白宮從來不會恥於借貸，目前也正與中國進行貿易談判，作為提高這些數字的一種方式。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五首訪時表示，「如果中國肯降低關稅、拉低關稅壁壘，美國有機會增加對中國的出口，我們將會受惠，我們的貿易差距就會縮減，我們的出口將創造各處的就業機會，包括高薪工作和製造業的藍領工作機會。」

新澤西州普林斯頓經濟展望集團 (Economic Outlook Group) 首席全球經濟學家 Bernard Baumohl 表示，現下有兩件大事正在發生，第一件事是企業選擇增聘人手，但卻不願意提高資本支出，第二件事是白宮正積極試著破壞全球供應鏈。

Baumohl 表示，企業已得出結論，美國去年經濟成長 3% 可能只是嗑太多糖後的興奮 (Sugar High)。

由於預期成長下降，即使有新獎勵措施來替代減稅措施和就業法案，但各企業執行長仍認為，聘新勞動力比添購更昂貴機器更能滿足額外的成長機會，因為「勞工更像庫存，你需要的時候就聘用他們，但經濟如果真的惡化，就讓他們離開。」企業主向來採用非常現實的方法。

此外，在升息環境下，企業已經背負了創紀錄的債務。

至於貿易，中美談判最終受害的都是企業。

Baumohl 指出，「企業所做的一切就是因為他們已經認知到，無論結果如何，他們在保護主義下有多麼脆弱。」

這不是讓美企業更加仰賴國內供應鏈的唯一因素，包括貨櫃箱成本飆升、卡車司機人數嚴重不足，這些都提高了運輸成本。