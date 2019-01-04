上銀去年12月營收為19個月低點 惟Q4營收仍年增近1成

上銀科技 (2049-TW) 今 (4) 日公告去年 12 月合併營收 17.51 億元，受到美中貿易戰影響，中國接單情況趨緩，營收月減 23.92%，年減 18.01％，為 2017 年 6 月以來新低；第 4 季合併營收 67.03 億元，雖然季減 19.74%，但仍較去年同期成長 9.03%；去年全年合併營收 293.88 億元，年增 38.85%。

受到美中貿易戰影響，陸廠擴充計畫減緩，也影響對工具機的採購，不過，上銀出貨以高階產品為主，受影響不大，雖然中國接單情況趨緩，但智慧製造需求仍火熱，訂單持續增加。

展望今年，上銀科技董事長卓永財表示，今年第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較去年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，下半年營運表現可望優於上半年，整體而言，受到大環境影響，今年展望看得很保守，盼能較去年有適度的成長。

上銀第 3 季稅後純益 17.42 億元，再寫單季獲利新猷，每股稅後純益 5.94 元，創單季新高；前 3 季稅後純益 45.23 億元，賺約 1.5 個股本，年增 1.39 倍，每股稅後純益 15.59 元，續創歷年同期新高。