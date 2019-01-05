大立光去年12月營收32億元 創9個月新低 全年營收衰退

蘋果新手機銷售失利也砍首季財測，股王大立光 (3008-TW) 在今 (5) 日早晨公布 2018 年 12 月營收為 32.27 億元，創下 9 個月來新低，月減 19.49%，年減 33.86%，2018 年全年營收為 499.52 億元，年減 5.98%，顯示大立光面對蘋果手機需求衰退，去年第 4 季營收呈現逐月下滑窘況。

大立光 12 月出貨產品中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 60-70%，800 萬畫素產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 10-20%。其中 1000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，仍然維持 11 月的水準。

大立光 2018 年第 4 季營收 124.45 億元，呈現 23.81% 的季衰退，年減 22.65%，僅略優於第 2 季的 122.96 億元。

大立光指出，第 1 季為光學產業淡季，今年也不會例外，而外資方面甚至估算，大立光 2019 年上半年的營收將較去年同期的 211.74 億元再衰退 4%。

以大立光的光學元件接單能見度來看，頂多為 2 個月的時間，目前來看今年上半年並無太大驚喜可言，至於整體市場的景氣狀況，大立光執行長林恩平將在 10 日的法說會上提出較明確的說明。

大立光今天提出的 2018 年 12 月營收 32.27 億元，略優於外資券商所預估的數字，亞系外資推估，營收將月減 30%、年減 40-45%，今年上半年營收將年減 4%，主要原因在於 2018 年下半年蘋果新款 iPhone 需求不如預期、中國高階智慧型手機需求惡化等原因影響。

大立光 第 4 季以來營收呈現逐月衰退，證券分析師張陳浩指出，大立光產能利用下滑，恐使毛利率也同步修正，進而影響第 4 季獲利表現。

證券分析黃漢成也指出，大立光第 4 季的營收快速下滑表現差，接下來 1、2 月都是大立光營運淡季，目前觀察的是 3 月起大立光營收走高的速度，至於大立光股價走勢，昨日遭摜破 3000 元大關，收在 2905 元，短線看前波段低點的 2875 元能否守住，現階段投資人尤應以保守態度看待。

大立光第 3 季營收 163.34 億元，創單季歷史次高，季增 32.8%、年增 9.5%，毛利率 71.34%，季增 2.73 個百分點、年增 3.4 個百分點，營益率 62.56%，季增 3.21 個百分點、年增 3.63 個百分點，稅後純益 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元。

累計大立光前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益來到 133.38 元。

亞系外資昨日在報告中以「樂觀」力挺大立光，重申「買進」評等，看好大立光營運將受惠於鏡頭規格升級趨勢，預期 3 鏡頭與 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭、大尺寸感光元件相機、小開孔式前置鏡頭的滲透率將提高，同時並看好 2019 年下半年 iPhone 新機至少一款將採用 3 鏡頭、LCD 版 iPhone 將搭載雙鏡頭。