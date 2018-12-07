〈上銀展望〉卓永財：明年是工具機辛苦的一年 半導體設備等高階需求仍佳

上銀 (2049-TW) 董事長卓永財今 (7) 日表示，明年景氣不會好，但「動亂中也看到新的機會」，工具機將面臨非常辛苦的一年，不過明年以歐美為目標市場、或五軸加工機廠商，營運將不受影響，反之則會較為辛苦，整體而言，目前包括半導體、醫療等高階產業需求持續熱絡，半導體設備需求到明年展望仍佳。

展望明年大環境景氣，卓永財表示，整體來看，明年景氣不會好，雖然美中貿易戰暫時休兵 90 天，但基本情況不會改變，不過，包括中國、美國與其他東南亞國家近來逐漸發現國家根本競爭力何在，可能會有不同的轉型發展思維，「動亂中也看到新的機會」。

從整體精密機械產業來看，卓永財認為，明年工具機將是非常辛苦的一年，受到美中貿易戰影響，今年 10 月以來台廠表現趨向兩極化，以歐美為目標市場、或五軸加工機廠商，營運不受影響，反觀一般車床或綜合加工機廠商，開始出現無薪假情況，若未佈局歐美、東南亞市場，且未作五軸加工機的廠商，明年會較辛苦。

不過，卓永財指出，目前高階需求仍持續熱絡，半導體、醫療等產業需求都還不錯，且半導體設備需求到明年展望仍佳。從各市場來看，歐洲市場順利，日本需求不錯，明年展望樂觀，美國需求則非常好，東南亞也熱絡，而中國市場明年將會出現較大變局，開始追求轉型升級，轉向智慧製造，且產業蛻變速度會加快。

談及華為 CFO 遭美國逮捕事件，卓永財認為，並非獨立事件，簡單來看是貿易戰，但背後牽涉到包括國家競爭力、政治影響力等聯想，台灣產業過去以組裝代工為主，現在則應投入研發與行銷，若只顧單一市場，很容易受到市場變化影響，必須追求高附加價值的產業競爭力。