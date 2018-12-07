〈上銀展望〉明年展望保守看 拚較今年成長

上銀科技 (2049-TW) 董事長卓永財今 (7) 日表示，明年第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較今年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，下半年營運表現可望優於上半年，整體而言，受到大環境影響，明年展望看得很保守，盼能較今年有適度的成長。

就上銀本身而言，卓永財表示，明年第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較今年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，而下半年在市場庫存去化告一段落，加上產業轉型或遷產線到東南亞的新設備需求帶動，營運表現可望優於上半年。

整體而言，卓永財表示，明年智慧製造需求將會補足過去的中低階產業需求，受到大環境影響，明年整體看得很保守，盼能較今年有適度的營運成長。

有感於產業需求變化，卓永財透露，9 月起就有提醒同仁要加快研發腳步，新產品產能也要盡快加入，但並非新品的產能則停止擴充，不過，既有擴廠計畫都是為因應新產品需求，因此腳步不會放緩，包括嘉義大埔美、雲科三期、大陸蘇州二期等都在進行中，日本神戶新廠待取得當地政府核准後動工，近期也將到義大利看新廠區。

此外，由上銀科技教育基金會耗時 1 年籌備，並斥資千萬製作費創作的微電影動畫短片《牛背上的風景》，今日在光點華山電影館首映，動畫短片以卓永財出身貧困佃農家庭的童年故事為背景，他說，以前自己家中「窮得難以形容」，中學時期註冊費都是母親借來的，就讀大一夜間部時的學費，也是自己向友人借的，直到大二才有能力為自己付學費。

卓永財大哥卓永統 8 歲時，就到地主家當長工，幫忙家裡賺取家用，而後在二次大戰期間，被日本政府徵召當兵，卓永統並曾告訴母親，一定要讓弟妹受教育。卓永財表示，「教育是窮人翻轉的機會」，盼能藉由分享自己人生故事來鼓勵年輕人，在困苦絕望時，只要心中有信仰與精神力量，就能突破困境。

為感念母親與長兄卓永統的付出，卓永財斥資 1.6 億元，在母校新竹六家國小興建「卓永統紀念圖書館」，於去年 11 月啟用。卓永財表示，盼明年能將圖書館開放給大眾使用，為整個社會提供服務，當成閱覽中心，也迎合新竹產業需求規劃。