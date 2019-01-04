受到蘋果壞消息衝擊 台股淪為今年全球表現最差的股市之一

台股 2019 年開年不利，迎來蘋果下修營收財測的壞消息後，如今已淪為全球表現最差的股市之一。

外資去年賣超台股力度刷新十年來最大紀錄後，今年以來仍未停手，目前在亞股中日本以外的市場外資賣超台股的規模最大。而蘋果本周下修第一財季收入預估，不僅重創蘋果供應鏈，智慧手機產業黯淡的前景更拖累上游的半導體產業，科技股權重達四成以上的台股因此成為重災區。

台股加權股價指數今天收跌 1.2%，來到 9,382.51 點，收在近兩年新低，距離跌入熊市僅不到 400 點的差距。分析師認為，壞消息或許不會到此為止。

台股跌破 9,400 點後「現在看不出來有什麼支撐，」國泰證期投資顧問處協理簡伯儀稱，「企業營收及獲利都不如預期，國際股市及台股都很弱。」

今年以來對台股拖累最大的個股為台積電及鴻海，皆為蘋果供應鏈，已分別下跌 7.8% 及 4.5%。另一家蘋果供應商大立光也在最大拖累股之列。

凱基投顧稱，基於科技產品終端需求多不見起色，今年整體智慧手機出貨量恐下滑達中個位數，iPhone 更面臨 10% 以上衰退，相信大中華區半導體族群未來獲利仍有下修空間。

分析師江培嘉等人在 3 日報告中稱，將半導體產業投資評等下調至中立；並認為台積電今年營收成長恐因而停滯。台積電今日收盤重挫 3.5%，跌至逾 17 個月低點 208 元台幣。