威剛處分神盾持股1658張 挹注Q4獲利2700萬元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (28) 日公告，已於 11 月 1 日至 12 月 28 日期間，處分神盾 (6426-TW) 持股共 1658 張，每股交易金額約在 101 元至 225.5 元間，總交易金額達 3.04 億元，處分利益共 2700 萬元，將於本季入帳，挹注獲利表現，挹注每股純益 0.12 元。

本業表現方面，威剛目前 DRAM 產品營收占公司整體營收比重仍逾 5 成以上，看好明年 DRAM 供需差距不大，待季節性因素消除後，DRAM 市況可望轉趨穩定。NAND Flash 方面，在價格與新技術逐步成熟驅動之下，預期明年 SSD 市場滲透率與使用容量，都將大幅提升。

從第 4 季整體表現來看，威剛指出，第 4 季 DRAM 價格轉弱，且受到美中貿易戰情勢懸而未定影響，市場備貨力道轉趨保守，但記憶卡市場需求回升，帶動 SSD 及隨身碟相關產品營收均有所成長。

此外，威剛近期宣布成立「車電事業中心」，並延攬台灣車電控制元件 (ECU) 廠商「永盛車電」核心團隊加入，加速威剛開發車電新專案及驗證流程，預期在高毛利率事業布局漸趨成熟下，整體營運效益將穩步墊高。

威剛今年第 3 季受惠旺季 DRAM 產品備貨需求，本業獲利回穩，稅後純益 4442 萬元，每股稅後純益 0.2 元；前 3 季稅後純益 2.17 億元，每股稅後純益 0.99 元。