威剛大拓電競產線 XPG品牌多款新品CES 2019亮相

記憶體模組大廠威剛 (3260) 宣布參加國際消費性電子展(CES)。今年將以「創新科技、閃耀未來(Innovating the Future)」和旗下電競品牌 XPG 嶄新形象為主題，展示 XPG 高速 PCIe 固態硬碟與 Type C 外接式固態硬碟、新一代 XPG RGB 記憶體與儲存產品、最新 XPG 電競耳機與鍵盤，大舉拓展電競產品線。威剛提到，自家電競品牌 XPG，於今年 CES 再度突破極限，推出高速的 DDR4 - XPG SPECTRIX D80，搭配 MSI Z390I 主機板，最高可達 4933MHz，此外，XPG 固態硬碟與外接式固態硬碟也會亮相搶市，而 GAMMIX S11 Pro 與 SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 固態硬碟，連續讀寫速度達每秒 3500/3000MB，採用 SLC 快取演算法和 DRAM Cache Buffer 優化效能，容量最高達 2TB。新款 SE800 外接式固態硬碟，採用最新 Type-C Gen 2 介面，讀寫速度最高可達每秒 1000MB，是市面 Type-C 外接式固態硬碟的 2 倍速度，並支援 Android、Mac OS 和 Windows 作業系統。



此外，XPG 將亮相 2 款 SPECTRIX 系列 RGB 新產品，分別為 RGB 電競記憶體與 RGB M.2 固態硬碟。SPECTRIX 系列新款 RGB 電競 DDR4 記憶體採用獨家設計大面積發光模組，讓 RGB 燈效環繞記憶體模組兩側，透過燈控軟體多種設定，更能完整綻放絢麗的 RGB 光。



威剛提到，相較於市面上的 RGB 固態硬碟多為 SATA 介面，SPECTRIX RGB M.2 固態硬碟採用最新 PCIe Gen3x4 介面，具備 PCIe 的高速性能，連續讀寫速度達每秒 3500/3000MB。更值得一提的是，SPECTRIX RGB M.2 固態硬碟的發光 LED 直接嵌入固態硬碟模組，不須透過接線供電發光，讓高效能與造型兼備，預期將會是 2019 年最令玩家期待的 M.2 固態硬碟。此外，威剛也推出全新 RGB 燈效外接式硬碟 HC770，具備 1680 萬色的 RGB 模組。



至於 XPG 新款電競耳機 EMIX H30 SE，搭載虛擬 7.1 聲道音訊擴大器，並能切換 4 種情境模式，大幅提升遊戲體驗。XPG 更推出一款專為玩家打造的 RGB 電競鍵盤，採用 Cherry 機械式青軸，除了提供高靈敏反饋手感，還可承受高達 5 千萬次的按鍵敲擊，多達 18 種不同燈效模式，一鍵切換燈光效果，讓玩家可因應各類遊戲與情境自由切換並打造專屬戰鬥舞台。

