傳奇風險投資人預言2019：美股要跌25% 川普會辭職

華爾街風投界傳奇人物 Fred Wilson 向來以其對經濟前景的樂觀姿態而著稱，然而，這次卻有所不同——他對 2019 年的市場和經濟感到十分悲觀。

他對 2019 年的具體預測包括：美股跌勢至今仍未見底，標普 500 指數還將跌去 25%；川普可能在年底前就提前辭職，由副總統彭斯接替美國總統一職。

標普 500 指數要失守 2000 點？！

2018 年，美股創下十年最大跌幅。Wilson 認為，美股跌勢還遠未到底。

Wilson 認為，鑒於眼下美國面臨的政治風險和全球經濟放緩的前景，市場將會變得更加謹慎，很難出現大反轉。而且，聯準會不斷升息使利率上升，當前市場利率水平已經較高，企業成本大幅增加、融資也變得更加困難。當大量企業項目得不到資金支持時，經濟就會陷入困境。

因此，Wilson 預計，標普 500 指數跌到 2000 點下方，本益比跌至低於 15 倍時，才會真正見底。具體而言，該指數會在年內某個時候迅速跌向 2000 點水平，並在這一年中的大部分時間內維持在這一低位，使得平均本益比更接近於歷史均值水平。

Wilson 還指出，股市的進一步回調可能不僅限於美國，在英國脫歐和全球貿易摩擦等諸多不確定事件下，世界其他地區的金融市場或將同樣炎涼。

儘管對科技行業的投資通常不受宏觀趨勢的影響，但 Wilson 表示，在股市承壓之餘，全球經濟增長放緩的趨勢也會打壓投資信心，一些打算在年內上市的「獨角獸」公司，如 Uber、Lyft、Slack 等，很可能在 IPO 市場遭遇滑鐵盧，IPO 定價將大幅不及預期。

川普提前下台？！

更大的經濟風險事件，可能來自於美國的政治領域——Wilson 還有一個更極端的預測：川普將要提前下台，副總統彭斯將在 2019 年底成為美國總統。

Wilson 認為，穆勒「通俄門」報告發布後，由民主黨掌控的眾議院將對川普提出彈劾程序。這對川普來說是十分糟糕的，他可能會做出像前總統尼克松一樣的選擇：辭職以避免自己和身邊的人遭到訴訟。

因此，儘管川普當前的任期到 2021 年 1 月才結束，但他可能在年底前就主動辭職，由副總統彭斯接替完成剩下的任期。