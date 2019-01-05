17直播閃電裁員 原因一好一壞 1年獲2次融資，台灣準獨角獸錢花去哪？

文●張庭瑜

(來源．Dreamstime)

2019 年的元旦連假，對不少 17 直播（以下簡稱 17）的員工來說並不好過。

耶誕節上午，他們陸續被人資請進小房間，被告知資遣且須當場打包走人，平均不到 10 分鐘就輪到下一個人。在這波資遣名單的 17 前員工形容，連資遣也很「17style」。

當天下午，公司隨即召開第四季員工大會，說明資遣原因為「績效表現不佳」。只過半天，原本近 3 百 50 人的員工就少 2 成，包含行銷、產品、業務、節目等部門，近百人的研發團隊也走了約 20 人。

如此大規模的組織瘦身，是否真如 17 所說，僅是年末人員考核及調整？

壞事：錢快沒、用戶停滯

中國式打法月燒 1.5 億元

由藝人黃立成所創辦的 17，原被視為台灣準獨角獸新創，但自從母公司 M17 今年 6 月赴美上市失利後，壞消息便不斷。

先是實驗性電商平台在 2018 年 7 月暫停營運，12 月初，旗下《英雄聯盟》電競戰隊 Machi E-Sports 也宣布解散。今年五月剛上任的 M17 集團營運長張牧寧，也傳早在 1 個月前就下台。

種種情況似乎暗示著，M17 的錢快燒完了。

「直播是一個很現金流的產業，」一名直播業者指出，直播平台每月得固定支薪給直播主，底薪加獎金的模式，讓成本變動幅度很大；若加上要拓展海外市場，發展電競、電視節目、電商等新業務，手上要準備相當多銀彈才能因應。

12 月初，M17 宣布獲 2 千 5 百萬美元融資，照理來說應是好消息，但 Uplive 直播執行長葉冠義解讀，這意味著 17 燒錢速度太快。根據 M17 財報，今年第一季的帳上現金還有約 3 千萬美元、宣布暫緩上市後又獲得一筆 3 千 5 百萬美元融資。但事隔半年又有募資需求，暗示上一輪資金已用得差不多，相當於每個月燒掉 5 百萬美元（約合新台幣 1 億 5 千 5 百萬元）。

從 17 攻城略地的速度，不難看出這些錢花在哪。

到底投資了什麼？

進軍日本、超大方員工福利

自在台灣取得直播平台龍頭地位後，17 在 2017 年 9 月宣布進軍日本市場，1 年後便拿下當地直播服務市占率第一。17 日本執行長小野裕史在 2018 年 9 月接受媒體採訪也表示，17 進軍日本 1 年，營收便逼近台灣表現。

不過，高市占的背後也意味著高投資。

為了快速搶市占、挖人才，砸錢不手軟是 17 一貫作風，例如，以 2 倍到 5 倍的價錢挖角其他直播平台的紅牌直播主。財報也指出，17 簽約直播主 1 年內從不到 1 千人暴增到超過 7 千人，成長近 7 倍！

除了直播主，內部團隊近 1 年也大舉擴編，據悉其技術和行銷團隊的編制，是其他直播平台的 3 倍。該公司對員工也很大方，不只待遇優於市場平均，還有免費午餐、健身和教育訓練補助等福利，都墊高人事成本。

一名直播業者指出，燒很多錢、雇很多員工、做很多業務，把別人都打死，是很中國式的打法，但前提是，背後要有騰訊、阿里巴巴、百度這種燒不死的公司在背後撐著。

砸錢搶市占的玩法並不是不行，在互聯網世界中更是常見，像中國滴滴打車也是採取同樣策略，燒錢用補貼換得市占後，再用取得的用戶繼續下一輪融資，進而取得壟斷地位。

但，17 目前最大的挑戰在於，燒錢速度太快、用戶數成長卻停滯。根據財報，17 活躍用戶從 2017 年到 2018 年，一直維持 1 百萬左右，最新一季的活躍用戶並未公布。

好事：投資人看好日本

這回瘦身可能是募資條件

業者觀察，持續性虧損、體質未顯著改善，又碰上 2019 年資本寒冬，股東就快失去耐心。既然短時間內無法提升營收，填補缺口的方法之一，就是減少人力成本，因此外界推估，這次組織瘦身，很可能是這輪募資的條件之一。

雖然 17 錢燒得兇，仍獲得新的資金挹注，表示投資人對日本市場有信心。業者表示，日本市場的好處在於，雖然獲客成本高，但用戶貢獻度是台灣的 5 倍到 10 倍，且在遊戲上已有付費習慣，對打賞接受度相對高。在撐過市場教育階段，接下來可望慢慢回收成本。

此外，業界普遍認為，17 裁員主要是因為公司發展策略所致，台灣直播產業前景仍看好。

一方面，葉冠義指出，中國直播產業已發展近 8 年，但虎牙、天鴿、陌陌等直播平台，今年仍有 30％到 1 倍的成長幅度，相較下，台灣直播產業才發展 2 年，因此看好 2019 年至少有 30％成長空間，關鍵在於能否再進化。

資策會 MIC 產業分析師吳柏羲指出，直播平台開始嘗試更多元的內容和互動方式，像是浪 Live 和 Uplive 皆推出短影音平台，希望藉由降低創作與觀看門檻，吸引新用戶，再導流到變現率高的直播本業。

他分析，雖然目前打賞仍是直播平台主要收入來源，但業者仍要創造新的營收機會。儘管過去 17 嘗試做電商，但關鍵在於知道自己的用戶喜歡什麼。

在衝刺一輪之後，或許現在對 17 來說，重新聚焦發展方向和調整擴展策略，並非壞事：如何用有限的資金帶來更多用戶和營收，是現階段最重要的課題。

※本文刊登於《商業周刊》1625 期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1625 期

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