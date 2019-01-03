川普稱汽油價格下跌如同減稅後 週三油價強升

美國總統川普週二 (1 日) 在維特上談汽油價格下跌，暗示自己居功厥偉。週三 (2 日) 無鉛汽油期貨 RBOB 價格立即轉為上漲，升 4.88%，至每加侖 1.3652 美元。

川普在推特上說，汽油價格很低，而且預計還會下跌。「你們以為汽油價格如此之低，而且還在下跌，只是運氣好嗎？低油價就像又一次減稅！」

由於供應過剩，和原油一樣遭到拋售，RBOB 價格在過去 3 個月下挫約 40%。

西德州原油 (WTI) 週三 (2 日) 卻上漲超過 3%，來到每桶 47 美元。Path Trading Partners 首席市場策略師 Bob Iaccino 指出，RBOB 汽油和原油的反彈，是交易商預期心理下的結果。他們認為 OPEC 做出的減產幅度，將大於先前預期。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現)

Bob Iaccino 表示，傳統上 OPEC 承諾的減產規模，和實際上會有差異，目前沙烏地阿拉伯的減幅看來增加了許多。

商品期貨經紀公司 RJO Futures 資深市場策略師 Phil Streible 認為，預計 1 月份氣溫會出現異常溫暖的天氣，而且降雪較少，將鼓勵人們開車，預期汽油價格將會揚升。此外，OPEC 減產、聯準會升息前景與原油價格的回升，都有助提振期貨。

與此同時，週三 (2 日) 公布的最新 GasBuddy 燃料展望，預計 2019 年美國零售平均價格，可能會持續上升，在 5 月來到峰值，較當前價格上揚超過 3 美元。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 指出，汽油價格週三下午平均價格為 2.229 美元，是自 2017 年 7 月 2 日以來最低。他們預測 2019 年的均價是每加侖 2.70 美元，比去年的平均水準略減 3 美分，但較目前價格更高。