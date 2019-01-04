尖牙股下滑！蘋果蒸發掉一個臉書 分析師：Alphabet最具防禦性

週四蘋果 (AAPL-US) 股價重挫近 10%，亦牽動其他尖牙股 (FAANG) 股價下滑，自去年 10 月 3 日以來，僅 3 個月時間，蘋果已失去了 4520 億美元的市值，相當於蒸發掉一個臉書，落後於微軟、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet。

週四蘋果股價暴跌約 10%，至每股 142.19 美元，創 2013 年 1 月以來最糟糕的交易日，自過去 12 個月內下跌了 17%，自 52 週高點以來已下跌近 40%，。

蘋果週四走勢圖。

蘋果週三大幅下修今年第一季財測，並罕見地承認去年推出的 iPhone 新機銷量下滑，蘋果執行長主要受到四大因素的影響：「新款 iPhone 每年推出時間不一致」、「美元走貶」、「Apple Watch Series 4、iPad Pro、AirPods 和 MacBook Air 銷售不如預期」，以及「新興市場經濟疲軟」。

華爾街分析師認為，這是蘋果出現多年來出現的最大失誤，蘋果聲明拋出的疑問多於答案。

蘋果目前市值低於 7000 億美元，降至美企第四位，落後於微軟、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet。去年 12 月初，蘋果市值仍排名第一，自去年達到 1.1 兆美元市值以來，蘋果已損失超過 4500 億美元。

蘋果 (白) 目前市值落後於微軟 (藍)、亞馬遜 (紅) 和 Google 母公司 Alphabet(紫)。(圖：翻攝自彭博)

以蒸發市值對照的角度來看，4460 億美元是比富國銀行規模擴大一倍多，是麥當勞規模的三倍多，以及 Costco 的五倍以上

除 Netflix 上揚 1.3% 外，蘋果週四暴跌亦牽動其他尖牙股 (FAANG) 股價下滑。

尖牙股股票 2019 年的最新前景展望，Alphabet 成為尖牙股中最具防禦性的個股選擇。

投行 Canaccord Genuity 分析師 Maria Ripps 週四 (3 日) 將 Alphabet 股票評級從「持有」上調至「買入」。

Ripps 將 Alphabet 目標價格從 1140 美元上調至 1250 美元，並稱在接下來的 2-3 年內，Alphabet 將實現約 15％-20％的營收成長，導致每股純益增長率在 2022 年達到 15% 以上，主要是得益於庫藏股和不斷擴大的毛利率。

Ripps 提到：「在短期內可能會持續股市波動的情況下，鑑於穩定的業績表現和合理的估值，我們認為 Alphabet 是尖牙股 (FAANG) 股票中最具防禦性的個股。」

投行顧問公司 Evercore ISI 早前亦預測 Alphabet 是 2019 年最佳網際網路股票首選之一，理由是 Google 是搜尋引擎之王，數位商務地位無可挑剔，加上其他合資企業 (雲端計算和自動駕駛) 皆可推動未來發展，成為該企業獲利的主要來源。