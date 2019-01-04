美股盤後 – 製造業數據不佳+蘋果領跌 四大指數再度慘遭血洗

由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂，加上最新製造業數據不佳，週四 (3 日) 蘋果與蘋果供應商領跌，美股四大指數慘遭血洗，道瓊指數暴跌逾 600 點。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 660.02 點，或 2.83%，收 22686.22 點。

S&P 500 指數下跌 62.14 點，或 2.48%，收 2447.89 點。

那斯達克指數下跌 202.43 點，或 3.04%，收 6463.50 點。

費城半導體指數下跌 69.27 點，或 5.94 %，收 1096.03 點。

S&P500 指數中，11 個板塊全面淪陷，以工業、科技與美國 ADR 等 3 大板塊領跌，而能源與公用事業跌幅最小。

個股表現

蘋果 (AAPL-US) 受到下修財測的拖累，週四該公司股價狂瀉 10%，蘋果供應商也難逃股價下滑的命運，Skyworks Solutions (SWKS-US) 下跌 10.7%、Cirrus Logic (CRUS-US) 下跌 8.5%、Qorvo (QRVO-US) 下跌 9%。

蘋果週四股價走勢圖

除 Netflix (NFLX-US) 上揚 1.3% 外，蘋果亦牽動其他尖牙股 (FAANG) 股價下滑。

蘋果財測警告也拖累其他在中國開展業務的美企。開拓重工 (CAT-US) 股價下跌 3.9%、波音 (BA-US) 下跌 4%。

VanEck Vectors 半導體 ETF 下滑 6%，半導體類股普遍受挫。對全球科技需求擔憂導致晶片股遭受重擊，其中 AMD (AMD-US) 下跌 9.5%，美光 (MU-US) 下跌 5.3%，Nvidia (NVDA-US) 下跌 6%。

達美航空發布低於預期的單位收入 (即 1 位乘客每飛行 1 公里所貢獻的營收) 前瞻指引後，導致達美航空 (DAL-US) 收跌 9%，連帶聯合航空 (UAL-US) 下跌 5%，美國航空 (AAL-US) 下跌 7.5%。

台股 ADR 全面下跌。台積電 ADR (TSM-US) 狂跌 6.00%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.81%。

華爾街分析

蘋果週三 (2 日) 盤後宣布下修今年第一季營收財測，引領週四美股全面走跌，加上供應管理協會 (ISM) 公布，美國 12 月製造業指數降至 54.1%，創雷曼危機以來最大降幅，預示美國經濟可能出現警訊，亦導致美股加速拋售。

德意志銀行 Deutsche Bank Securities 高級美國經濟學家 Brett Ryan 表示，貿易糾紛正在滲透到全球實體經濟中。政策的不確定性最終會導致經濟放緩。

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示：「蘋果下修財測加劇人們對全球經濟成長放緩的擔憂。」

此外，近日公布的經濟數據都顯示全球經濟正在減速，這將導致聯準會 (fed) 今年降息的可能性大幅上升。

市場密切關注週五 (4 日) 聯準會主席鮑爾的演說，以及最新的美國 12 月非農就業報告。