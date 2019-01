〈蘋果下修財測〉蘋果有毒 歐洲奢侈品市場趴倒 百思買也吐了

蘋果下修財測的消息也衝擊到歐洲奢侈品市場,因為市場也擔心中國對高階產品的需求下降。

蘋果 (AAPL-US) 預計本月 29 日公布第一季財報,預期營收 840 億美元,低於先前財測範圍 (890 億美元至 930 億美元),也遠不及 FactSet 調查的共識預期 854.7 億美元。

倫敦 FTSE 100 指數週四收低 0.4%,其中 Burberry Group (BRBY-UK) 大跌近 6%、旗下品牌包含 Gucci 和 Yves Saint Laurent 的 Kering (KER-FR) 下跌 5.5%、路易威登 (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) 下挫 3.6%、Christian Dior SE 也收低 2.3%。

Gain Capital 資深市場分析師 Fiona Cincotta「中國目前是全球奢侈品市場最重要的參與者之一,因為中國富豪每年約消費 1200 億美元高階產品,在全球需求占比約 1/3。」

「但中美貿易紛爭開始顯現影響,且國內經濟指標顯示製造業和服務業放緩,這離消費者需求下降只差一步。」

數月前,投資人開始擔心中國奢侈品市場,HSBC 分析師推測奢侈品 4 大股最有可能抵抗中國市場萎縮的衝擊:

1. Hugo Boss AG

2. Tiffany & Co

3. Tapestry Inc

4. Capri Holdings Ltd (前身 Michael Kors Holdings Ltd,在 1 月 2 日收購 Versace 後更名)

Tapestry 旗下品牌包括 Coach 和 Kate Spade,富國銀行的推薦名單也包含此公司,因分析師認為該公司 2019 年的表現將比去年還好,因為版圖擴展全球的 Coach,其銷售和利潤都改善,其他 Kate Spade 和 Stuart Weitzman 也輪流表現優異。

富國銀行報告點出,「總歸,蘋果的消息雖然可能非百分百適用這產業的所有品牌,但至少讓零售業有了另一個維持謹慎的理由。」

City Index 對中美貿易僵局的解套方法抱持謹慎,認為目前兩大國之間的爭端可能會再痛苦的拖延一段時間。

City Index 報告指出,「考慮到市場交織,蘋果供應商受影響是遲早的事,其他蘋果競爭者和奢侈品市場也一樣。」

SPDR S&P 零售 ETF 過去 12 個月下跌近 11%,而 S&P 500 指數同時期下降 9.8%。

百思買同樣嗑了毒蘋果

因應蘋果消息,瑞銀也下修百思買 (Best Buy Co) (BBY-US) 目標價,自 70 美元降至 57 美元,因為分析師認為消費電子零售業的獲利與蘋果產品的銷售情況息息相關。

瑞銀報告指出,「雖然蘋果指出,缺口大致發生在中國,但這凸顯了百思買的危機,因百思買來自關鍵供應商合作夥伴的財富會降低。」

瑞銀估計,百思買營收中,蘋果產品的占比約 15% 至 20%。

此外,蘋果產品現在也可在亞馬遜 (AMZN-US) 和好市多 (COST-US) 上買到,「蘋果產品的銷售通路更多,這對百思買來說更難支撐股價。」

數週前因 iPhone 銷售低迷的報導,百思買股價就受到重擊。百思買週四收挫 2.05%,去年一整年收低 23%,遜於大盤表現,S&P 500 指數過去 12 個月跌幅 9.5%。