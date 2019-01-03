5G基地台基礎建設晶片訂單陸續到位 京元電受益大 今年營收獲利看俏

受惠於 5G 基地台等基礎建設晶片訂單已經陸續到位，半導體測試龍頭廠京元電子 (2449) 不單去年 12 月業績可望優於預期，即使 2019 年大環境考驗大，但今年不論營收與獲利都會比去年好；外資圈則估算，京元電子今年全年合併營收將可年增近兩位數，也會賺的比去年多。雖然因中美貿易戰導致終端市場買氣急凍，加上庫存水位拉警報，半導體景氣自 2018 年 12 月開始急凍，進入 2019 年後更慘，業界也普遍認為，2019 年大環境的考驗很嚴峻，但受惠於 5G 布建開始，京元電子已經接獲 5G 基地台相關基礎建設的晶片訂單，連帶 12 月業績不單可較 11 月持平，甚至不排除有機會小幅增加。



針對 5G 基礎建設晶片的部分，因為京元電子自行擁有 burn in 預燒爐和相關的測試板子，因此成為 5G 晶片放量的最主要受惠者。京元電子更透露，5G 晶片的新產品都已經陸續導入，進入小量產階段，預計 2019 年第二季可以開始明顯放量。外資圈提到，包括海思、賽靈思、高通、英特爾等 5G 主要廠商都是京元電子的大客戶，基地台晶片占京元電子 2019 年營收會比 2018 年成長兩成以上。



除了 5G 基地台晶片訂單到位之外，車用也會是京元電子今年營收與獲利成長的主要貢獻之一！目前車用晶片貢獻京元電子營收一成以上，主要有安全晶片、娛樂晶片、語音晶片，以及電源晶片等，今年車用晶片在京元電子的營收將可年增個位數百分比。目前車子內建晶片的產值占整車產值僅 3%，預計 3 年內成長到 10% 以上。



而雖然 2019 年全球手機出貨量恐無法較 2018 年成長，但受惠於京元電子在智慧型手機晶片市占率的提升，加上車用與 5G 布局進入收割期，為此，外資圈估算，京元電子業績可望自今年第二季起反彈，下半年新款晶片訂單大放量，帶動業績與獲利明顯攀升，若扣除東琳，京元電子今年營收可望年增一成內；若加上東琳，則京元電子今年集團合併營收可望年增近兩成。