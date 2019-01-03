〈蘋果下修財測〉市場錯殺了？分析師高喊：三星並不像蘋果廣受大中華市場牽連

在蘋果公司 (AAPL-US) 調降第 1 季展望後，身為蘋果供應鏈一員的三星電子 (005930-KR) 週四 (3 日) 也遭到市場的大舉拋售下跌 2.5%，股價是破底來到每股 37750 韓元。

週三 (2 日) 蘋果公司於美股收盤後，宣布下修 2019 年第一季營收預期和毛利率，並歸咎於多項原因，包括中國經濟疲軟以及「以大中華地區為主」的 iPhone 營收低於預期，分析師表示，因大中華地區佔蘋果收入約 15%。

但韓國 Kiwoom 證券公司全球戰略和研究主管 Daniel Yoo 對此為三星電子股價喊冤，認為三星電子在週四 (3 日) 已遭到市場錯殺，與 iPhone 製造商相比，Daniel Yoo 認為中國經濟放緩對三星電子的影響有限。

Daniel Yoo 進一步解釋，若按市占率計算，全球最大智慧手機製造商三星占中國手機市場的比例不到 1%，並不如蘋果般大中華地區佔蘋果收入約 15%，因此三星電子受這個亞洲最大經濟體的影響較小。

在三星業務的晶片方面，作為中國製造 2025 計畫的一部分，中國建立本土半導體產業的雄心可能因北京與華盛頓的持續貿易戰而放緩。

Daniel Yoo 表示，「這意味著三星電子將在可預見很長一段時間內繼續成為這項業務的主導者。」

生產智慧手機和數據中心使用的記憶晶片是三星的高獲利業務。在其最新公布的財報中，三星的獲利成長了 21%。

三星是蘋果的重要零部件供應商，也是智慧手機市場的競爭對手，早盤下跌 1.81%，落後於韓國 Kospi 指數大盤。

北京最近的部分經濟數據一直疲軟：12 月中小型企業的工廠活動放緩，加劇了與美國貿易緊張加劇導致經濟放緩的擔憂。

Yoo 表示，中國國內消費成長的總體放緩最終可能會對三星的股價產生影響，並補充指出，蘋果的業績仍然存在潛在風險。他還預測，2019 年三星的獲利成長將出現衰退，這可能會給股價帶來額外壓力。

D.A. Davidson & Co 研究主任 Gil Luria 表示，中國經濟放緩可能對更多在該國推動業務的企業產生「寒蟬效應」。

同時，根據 International Data Corporation 的數據，三星 2018 年第 3 季的全球智慧手機出貨量同比下降超過 13%。同期蘋果出貨量微增 0.5%。