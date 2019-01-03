〈蘋果下修財測〉新機銷售不佳 供應鏈今年淡季營運拉警報

蘋果 (AAPL-US) 下修上季財測，顯示新款 iPhone 銷售不佳，而今年上半年將陸續進入銷售淡季，對晶圓代工廠台積電、代工廠鴻海、和碩，機殼廠可成等相關供應鏈來說，今年淡季的影響恐更明顯。

蘋果最新公布的財測中，營收預估自 890-930 億美元之間，下修至 840 億美元左右，修正幅度達 5.6-9.7%，主要原因就是 iPhone 銷售營收低於預期。

由於 10-12 月往往為傳統消費電子需求旺季，但蘋果下修該區間財測，今年上半年將逐步邁入銷售淡季以及新舊機轉換的空窗期，對相關供應鏈來說，淡季效應恐放大。

晶圓代工龍頭台積電去年上半年在比特大陸訂單挹注下，營運淡季不淡，但今年 iPhone 銷售趨緩，且挖礦熱退潮，台積電淡季效應恐較去年更明顯。

至於組裝廠鴻海，雖然董事長郭台銘曾指業績到今年 1 月都不錯，但在 iPhone 銷售動能趨緩下，法人估 12 月起營收將回落，今年上半年淡季營運動能仍有壓，不過實質情況還須觀察。

機殼三雄中，可成、鴻準去年 11 月營收均已出現下滑的跡象，僅鎧勝 - KY 維持月增表現，今年上半年在 iPhone 銷售不佳下，只能仰賴 Mac 和 iPad 銷售支撐淡季營運表現。