〈房產〉景氣復甦有影 2018六都房屋買賣移轉年增4.1%

根據六都最新公告的買賣移轉棟數資料顯示，2018 年六都買賣移轉棟數為 21.2 萬棟，較 2017 年成長約 4.1%，房市交易量呈現連續兩年反彈走勢，六都 2018 年的買賣移轉棟數成長 - 3%-14.4% 不等的幅度，成長幅度最高的分別是台北市年增 14.4% 與新北市年增 9%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，移轉登記通常較買賣發生晚一個月，因此 12 月的房市移轉棟數大致反應 11 月的市場交易狀況，而 11 月因有選舉等因素干擾，11 月的仲介業表現中南部大多呈現衰退走勢，12 月移轉反應 11 月的交易狀況，移轉棟數呈現月減或年減表現，不過 12 月多數的仲介業者中南部成交量都出現一波明顯彈升，預料下個月的移轉可能就會反映 12 月熱絡的市況。

北市 2018 全年移轉棟數為 2.68 萬棟，較 2017 年同期增加 14.4%，新北市則是 2018 年為 5.67 萬棟，較 2017 年年增 9%，曾敬德表示，雙北市是這波房市修正下，價量修正幅度最大的區域，因此房市交易量落底回溫後，反彈力道也相對較為明顯。

桃園市 2018 全年的買賣移轉棟數為 3.46 萬棟，表現相對 2017 年微減 2.9%，台中市則是 3.99 萬棟，微增 1.4%，台南市則是 2.1 萬棟，年增 7.8%，高雄市則是 3.3 萬棟年減約 2.1%。

曾敬德表示，單月的移轉棟數可能受到市場買氣、新成屋交屋、地政機關的工作天數等眾多因素影響，不容易用單月移轉判斷真實買氣變化，不過若拉長到季或年就可較貼近實際市場狀況，因此 2018 的移轉棟數可發現，交易量在 2016 落底後，出現連兩年交易量反彈回升，主要原因還是民眾對於未來房價看法悲觀情緒改善，加上穩定的自住需求回籠帶動交易量回升。