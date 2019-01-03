〈房產〉台南成交地價六都最低激勵 交易熱、自建也熱

根據實價登錄統計，2018 年台南土地成交價格為全台六都中最低，刺激交易熱絡，前 3 季土地交易件數，僅次台中排名第二，預估全年總件數應可超越 2015 年高點，信義房屋 (9940-TW) 表示，台南市除建商購買外，屋主購地自建也蔚為風潮，另外隨著台商回流，也漸漸有輕工業者到台南購買工業用地。

信義房屋東寧店店長林侊毅表示，近年來出現民眾喜歡在台南買地自建，實際計算一下發現，直接購買 4000 萬元以上房屋，貸款成數僅 6 成，但如果購入 50 坪土地，以精華地區一坪 40 萬元土地單價來計算，購地總金額為 2000 萬元，自建房屋一坪成本以 10 萬元計算，900 萬元即可蓋 90 坪，再加簡單裝潢，總計 3000 萬元即可擁有一間量身訂做、有天有地的透天別墅，完工後相關融資也可轉為一般房貸，目前以醫生族群最喜歡購地自建，最愛鎖定東區百坪以下土地。

除購地自建之外，不少大型建商也嗅到商機，在台南購入百坪以上土地，不同於購地自建鎖定東區，建商獵地遍及全台南，東區虎尾寮重劃區、永康區東橋重劃區、安南區九份子重劃區都有建商插旗，主要就是考量周邊生活機能、土地形狀是否適合開發，只要條件不錯，單價略高於行情建商都可接受，就是看上台南目前地價夠低未來推案好塑造，而過去幾年一些自用型推案銷售狀況不錯，也讓建商更有信心。

最近隨著台商資金回流，林侊毅表示，也開始有一些輕工業者想到台南購買土地，以南北貨、進口倉儲、醫療器材業者為主，喜歡永康區、仁德區、安平區這 3 個區塊，購地預算通常在單坪約 20 萬元，而一買一定都是 300 坪以上，預估這一類型的購地買方，在 2019 年應仍會持續。