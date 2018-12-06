〈房產〉住展風向球11月仍閃藍燈 分數今年最低

北台灣新建案交易市況的住展風向球，11 月總分為 27.2 分，比 10 月分數減少 3.7 分，對應燈號仍為藍燈，連續 4 個月亮出藍燈，並創下今年以來最低分。此一風向球六項統計指標中，預售屋推案量、議價率、來人組數等三項持平，建案廣告量、成屋供給量與成交組數都下滑。

住展企研室經理何世昌表示，受到九合一大選衝擊，北台灣 11 月房市被抬入冷凍庫，預期選舉因素排除後，12 月房市市況就會解凍，回歸正常。

市調機構住展統計，由於選舉因素，建商推案信心明顯下滑，11 月預售屋推案量降至約 400 億元；其中，單一案量達 15 億以上的指標案為台北市大同區「城市莊園」、士林區「新美齊天母」、新北市新莊「新板巨星 Super Star」、桃園平鎮「威諾那」、龜山「皇普 MVP」、竹縣竹北「仁發喜悅」等個案。

成屋供給量也連帶受到衝擊，11 月新釋出的新成屋萎縮至 3 百多戶，而單一案量逾 15 億以上的成屋指標案，則僅有新竹市東區「安興 - 御松園」一案。雖然 11 月預售與成屋供給量少，但市場仍有亮點。比如士林區預售案「新美齊天母」，因被美國在台協會相中、整棟買下，接待中心只蓋一半就完銷撤場。

住展指出，雖然市況不佳，但建商認為選舉過後就會轉好，所以大多數建案仍未降價，僅有極少數成屋案願意再讓利，如中和華中橋西側重劃區建案的中高樓層，祭出每坪 36.8 萬元破盤出清價，與同一重劃區其他建案相比，每開價便宜 20-30 萬元。

在市況不佳的情況下，房屋代銷業者為了逆勢創佳績，跟上潮流推出新奇的促銷方案，如創意家、甲山林不約而同祭出「雙十一」購屋優惠方案，其中甲山林更把優惠方案延長至年底，就是希望拉攏買氣。何世昌認為，12 月北台灣房市應會明顯好轉，業者也會把握年底前時機強銷，預料 12 月風向球應有機會大幅彈升，但是否能脫離藍燈區，則有待進一步觀察買賣雙方的出手力道。