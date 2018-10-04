〈房產〉鬼月後9月買氣沒起色 住展風向球連兩月亮藍燈

住展今 (4) 日發布代表北台灣新建案市況的住展風向球，9 月分數為 31.2 分，較 8 月微幅增加 0.3 分，對應燈號仍為藍燈，連續兩個月亮出藍燈，是近半年來首度連二藍。

雖然 9 月住展風向球分數微增，主因是建商與代銷信心面增強所致，市況其實正在下滑，住展企研室經理何世昌表示，民俗鬼月結束後，北台灣市況並未明顯回升，原因與選舉、建案價格偏高有關；如市況拉不起來，房市可能難以脫離藍燈。

研調單位展指出，北台灣推案聲勢仍大，9 月預售屋推案量逾 500 餘億元，其中單一案量達 15 億以上的指標案為台北市大安「吉美大安花園」、新北市板橋「新板極」與「江匯 Life」、新店「希爾登 ONE HOUSE」、樹林「融園」、桃園市桃園「唯樂之丘」、龜山「富御捷境」與「新潤翡麗」、新竹市東區「幸福城邦 NO.1 - 瑞士花園」、竹縣竹北「千代田」等案。

而成屋 9 月供給量都與 8 月差異不大，9 成屋建案新增供戶數約有 700 多戶，單一案量逾 15 億以上的成屋指標案為北市信義「Jade 12」和「信義斐麗」、士林「天母自在 A 區」、新北市土城「安和苑」、新莊「御春城」等案。

何世昌指出，9 月建案來人組數方面仍舊擺脫不了逐月下滑的窘境，9 月來人組數較 8 月減少近 1 成，尤其以大台北較為顯著，只有少部份地區如新店央北、板橋江翠北側、土城暫緩發展區等，這類較熱門的重劃區人氣維持不墜外，其餘大台北行政區和桃、竹地區來人量都有減少的趨勢。雖然建案來人量減少，但成交組數卻與 8 月相當。來人量減幅比成交量大的原因，九合一大選、假日天候不佳、新建案價格偏高，都有相關影響。

何世昌進一步指出，由於近來新釋出的預售屋建案價格大多偏高，讓買方出現「會買的就是會買，不買的就徹底放棄」的懸殊心態。換言之，現在願意出門看房子的買方，購屋誠意度更高，所以成交組數還能夠支撐在一定的水準。但若不願追價的民眾，則連出門看屋都沒有意願意，導致來人組數持續下滑。